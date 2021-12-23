Львова-Белова рассказала о возвращении российских детей из Сирии

В российские семьи из Сирии с 2018 года удалось вернуть 228 детей, с учетом тех, которые прилетели совсем недавно, уточнила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, подготовлены документы на вывоз еще 140 детей.

- Буквально неделю назад мы вернули девять детей: восемь из лагеря, находящегося в Заевфратье, и одного из приюта в Дамаске. Медицинские обследования завершены, и вот буквально сейчас они, наверное, встречаются со своими большими семьями, - цитирует "Интерфакс" слова детского омбудсмена, сказанные сегодня на онлайн-заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Она также добавила, что российская сторона договорилась с курдскими формированиями в Сирии о проведении ДНК-тестов для детей, находящихся в лагере беженцев на сирийской территории, для идентификации российских детей и возвращения их в семьи.

- Мы договорились с курдской стороной. Провели переговоры, после чего, с января месяца, нам разрешили взять тесты ДНК у части детей и начать малыми группами их вывозить в Россию, - сказала Львова-Белова.

Но это еще, по ее словам, "середина пути". К детскому омбудсмену продолжают обращаться родственники и родители с просьбой вернуть их детей. Она получила около тысячи таких обращений.

По ее словам, сложно понять и представить, какими возвращаются дети.

- Очень важно, чтобы у детей по-настоящему появилась нормальная семья, нормальные условия, нормальные возможности по здоровью, по образованию, - подчеркнула она.

Мария Львова-Белова выразила благодарность Минобороны и лично министру обороны Сергею Шойгу за помощь в работе и в обеспечении безопасности в Сирии. А глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев по приказу Шойгу наградил Львову-Белову медалью "За укрепление боевого содружества".