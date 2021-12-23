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23.12.2021 10:44
Рубрика: Общество

Международный благотворительный Кадетский бал-2021 прошел в онлайн-формате

Текст: Игорь Елков
Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести Международный благотворительный Кадетский бал в традиционном формате. Хотя на это надеялись тысячи участников и миллионы поклонников этого волшебного праздника. Но в онлайн-формате Бал все-таки состоялся.
Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала
Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала

"В нем приняли участие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ и дети из социальных учреждений из 55 регионов России, а также гости из Республики Беларусь, Донецкой и Луганской народных республик", - рассказала руководитель и организатор проекта Юлия Кирпичникова. По словам Юлии, оргкомитет МБКБ принял решение провести мероприятие в онлайн-формате.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Отрывая Бал, председатель Попечительского совета МБКБ Хазрет Совмен, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, поздравил участников: "Кадеты - будущее нашей страны, великой России, и отрадно видеть, что никакие трудности не могут сломать ваш дух! Вам есть с кого брать пример - это наши деды и прадеды, которые в суровые для страны времена всегда стояли на страже ее рубежей, приумножали славу России в науке, искусстве, литературе и во многих других областях жизни".

Победителями в ежегодной номинации "Принц и Принцесса Бала" на этот раз стали: "Принц Бала" - Никита Широких (Военно-патриотический клуб "Беркут", Кисловодск) и "Принцесса Бала" - Анна Шиховцева (гимназия №1 им. Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина, городского округа город Кумертау, Башкортостан).

В номинации "Лучшая презентация среди номинантов премии "Принц Бала" победителями стали: Никита Кукуренчук ("Школа МЧС", Хабаровск) и Тимофей Ермолаев ("Образовательный центр - кадетская школа "Корабелы Прионежья" им. Героя России Юрия Леонидовича Воробьева).

В номинации "Лучшая презентация среди номинантов премии "Принцесса Бала" победили: Дарья Патлачук ("Московский кадетский корпус Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ) и Елизавета Климкина (школа № 1987, Москва).

Также в этом году руководство проекта представило новую награду "Диплом за активную жизненную позицию, высокие духовно-нравственные ценности и патриотизм". Дипломом был награжден Валентин Беликов (школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина, Москва).

Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала

Юлия Кирпичникова отметила, что несмотря на непростую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, оргкомитет продолжает работу с кадетскими и социальными образовательными учреждениями: "Наша работа не может останавливаться, поэтому мы перешли на работу в формате онлайн, чтобы соблюсти необходимые санитарные правила безопасности… Мы готовим мероприятия, только в удаленном формате. Мы продолжаем взаимодействие в дистанционном режиме с федеральными и региональными органами власти, общественными организациями, которые поддерживают Международный благотворительный Кадетский бал".

Юлия выразила надежду, что в ближайшем будущем в Москве в традиционном формате будет проведен юбилейный V Международный благотворительный Кадетский бал, и пригласила всех номинантов премии "Принц и Принцесса бала" 2020 и 2021 годов принять в нем участие - вне конкурса.

Фото: предоставлено организаторами Международного благотворительного Кадетского бала
Конкретно

Приветственные адреса (в том числе и в формате видеообращений) прислали:

Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ;

Игорь Николаевич Зубов, статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ;

Илья Павлович Денисов, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы;

Игорь Анатольевич Ильяш, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант юстиции;

Александр Викторович Усс, губернатор Красноярского края;

Юрий Леонидович Воробьев, Герой России, заместитель председателя Совета Федерации;

Ирина Анатольевна Яровая, заместитель председателя Государственной Думы;

Алексей Валерьевич Шапошников, председатель Московской городской Думы;

Мария Владимировна Захарова, директор Департамента информации и печати, официальный представитель министерства иностранных дел;

Евгений Александрович Примаков, руководитель Федерального агентства по делам СНГ;

Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции КПРФ в ГД;

Владимир Вольфович Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в ГД;

Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" в ГД;

Андрей Валериевич Картаполов, председатель комитета ГД по обороне;

Николай Сергеевич Валуев, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

Александр Александрович Карелин, член комитета Совета Федерации по международным делам;

Владислав Александрович Третьяк, член комитета ГД по физической культуре и спорту;

Виталий Николаевич Мартынюк, исполнительный директор Российского Военно-исторического общества;

Антон Владимирович Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия", член Президиума "Офицеров России";

Сергей Анатольевич Липовой, Герой России, Председатель президиума "Офицеры России", генерал-майор;

Иван Валерьевич Радько, заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи".

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