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23.12.2021 17:57
Рубрика: Общество

МФТИ и РЭШ запускают бакалавриат профессионалов для финтех-индустрии

Текст: Мария Набиркина
Московский физтех при участии Российской экономической школы (РЭШ) запускает программу "Прикладная математика и информатика: Анализ данных, экономика и финансы".

Программа объединит научную и преподавательскую экспертизу РЭШ и программу "Прикладная математика и информатика" МФТИ - лидера в области математики и компьютерных наук. Она станет еще одним вариантом продолжения образования для победителей всероссийских и других перечневых олимпиад по математике и информатике и гарантированно повысит профессиональный уровень будущих специалистов. Новый бакалавриат позволит студентам уже в процессе учебы осознанно планировать свою карьеру, ориентируясь на развитие индустрии и опыт выпускников, которые в разные годы закончили и МФТИ, и РЭШ, а сегодня работают на высоких позициях в различных отраслях экономики или основывают свои компании.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Рынок труда все чаще демонстрирует запрос на совмещение у молодых специалистов компетенций в области экономики и финансов с компьютерными науками. Новая программа бакалавриата "Прикладная математика и информатика: Анализ данных, экономика и финансы" - это ответ на вызовы стремительно меняющегося мира. Соглашение о ее запуске и об образовательном сотрудничестве подписали ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.

"Соглашение между МФТИ и Российской экономической школой - закономерное и ожидаемое развитие сотрудничества двух ведущих вузов России, - отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Первыми результатами нашего сотрудничества будут новые образовательные треки, по которым пройдут ребята с сильной математической подготовкой. Мы уверены, что это лишь начало пути, которое будет иметь продолжение в совместных прикладных и фундаментальных исследованиях".

По словам ректора РЭШ Рубена Ениколопова, в последнее время виден явный спрос на специалистов, которые не только умеют использовать самые современные математические методы, но и могут правильно применять их в решении задач в экономической и других сферах.

В учебных планах новой программы - большой блок дисциплин Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ по математике, компьютерным наукам, анализу данных и их приложениям, а также фундаментальные и прикладные курсы в области экономики и финансов, включая набор курсов магистерской программы РЭШ "Магистр экономики".

Набор на новую программу начнется уже в 2022 году. Поступление - по правилам приема в бакалавриат МФТИ.

Общество Образование

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