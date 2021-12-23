МИД РФ: Запад несет ответственность за миграционный кризис на границе Польши и Беларуси

По его словам, обсуждая ситуацию на границе Польши и Беларуси, нельзя забывать о первопричинах миграционного кризиса. "А первопричина этого всего - вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков", - отметил дипломат. Как обратил внимание Лукьянцев, беженцы стремятся попасть в те страны, власти которых приложили руки к созданию проблем у них на родине. "Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению "бремени", разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны нести ответственность за разрешение данной проблемы", - указал представитель МИД РФ.

Примечательно, что миграционный кризис нельзя назвать масштабным. "Миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Беларуси и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад", - отметил Лукьянцев. К тому часть беженцев согласилась вернуться на родину. В итоге в ЕС стремятся попасть лишь несколько тысяч человек. Их целью является Германия, но пробиться через установленные Польшей кордоны им пока не удается. "Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути мигрантов в ЕС", - заявил дипломат.

По его мнению, действия польских силовиков - прямое нарушение положений договоров в области защиты прав человека. Это подтверждают видеозаписи, попавшие в СМИ. Свою обеспокоенность отсутствием полноценного доступа на территорию Польши для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций уже выразила комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, однако, как отметил Лукьянцев, этим словам не было уделено должного внимания.

Дипломат уверен, что кризис может быть разрешен только при помощи диалога между государствами, между Беларусью с одной стороны и Польшей и ЕС в другой. И пока нет прямых контактов, сложно спрогнозировать, как будут развиваться события на границе.