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23.12.2021 10:31
Рубрика: Власть

МИД РФ: Запад несет ответственность за миграционный кризис на границе Польши и Беларуси

Текст: Юрий Когалов
Миграционный кризис на польско-белорусской границе стал следствием вмешательства Запада во внутренние дела других стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Дестабилизация привела к возникновению потока беженцев, и теперь Евросоюз должен принять их. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По его словам, обсуждая ситуацию на границе Польши и Беларуси, нельзя забывать о первопричинах миграционного кризиса. "А первопричина этого всего - вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это естественно привело к появлению миграционных потоков", - отметил дипломат. Как обратил внимание Лукьянцев, беженцы стремятся попасть в те страны, власти которых приложили руки к созданию проблем у них на родине. "Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению "бремени", разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны нести ответственность за разрешение данной проблемы", - указал представитель МИД РФ.

Фото: REUTERS
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Примечательно, что миграционный кризис нельзя назвать масштабным. "Миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Беларуси и Польши, не сравнимы с тем, что было даже несколько лет назад", - отметил Лукьянцев. К тому часть беженцев согласилась вернуться на родину. В итоге в ЕС стремятся попасть лишь несколько тысяч человек. Их целью является Германия, но пробиться через установленные Польшей кордоны им пока не удается. "Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути мигрантов в ЕС", - заявил дипломат.

По его мнению, действия польских силовиков - прямое нарушение положений договоров в области защиты прав человека. Это подтверждают видеозаписи, попавшие в СМИ. Свою обеспокоенность отсутствием полноценного доступа на территорию Польши для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций уже выразила комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, однако, как отметил Лукьянцев, этим словам не было уделено должного внимания.

Дипломат уверен, что кризис может быть разрешен только при помощи диалога между государствами, между Беларусью с одной стороны и Польшей и ЕС в другой. И пока нет прямых контактов, сложно спрогнозировать, как будут развиваться события на границе.

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