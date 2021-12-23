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23.12.2021 01:00
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин рассказал экспертам о ситуации в экономике

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8642)
Инфляция в России в основном вызвана импортом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин работает над системными решениями, но ситуация очень непростая, подчеркнул он в среду, 22 декабря, на встрече с членами Экспертного совета при правительстве.
Премьер поручил своим замам выстроить конструктивное взаимодействие с Экспертным советом при правительстве. Фото: РИА Новости Премьер поручил своим замам выстроить конструктивное взаимодействие с Экспертным советом при правительстве. Фото: РИА Новости
Премьер поручил своим замам выстроить конструктивное взаимодействие с Экспертным советом при правительстве. Фото: РИА Новости

Макроэкономические параметры, по которым живут государства и правительства, многими странами нарушаются, что создает нестабильное положение. "Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти очень неожиданно в страну - по количеству импорта и так далее, - это такая плата за открытость экономики, и это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары", - заявил премьер.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Михаил Мишустин провел заседание Экспертного совета при правительстве

Это лишь одна из тех проблем, по которым правительство намерено сотрудничать с Экспертным советом. После обновления он стал более компактным, нацеленным на совместную работу, считает Мишустин. Кабмину очень важно получать обратную связь от людей и от бизнеса. "Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений, которые будут учитывать все аспекты того или иного, непростого иногда, решения", - сказал его председатель.

Главная цель правительства - в кардинальном улучшении жизни людей. Для этого, по словам Михаила Мишустина, планируется развивать инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, что особенно актуально в наше время пандемии коронавируса, и в целом формировать комфортную среду для жизни граждан. "Удобная среда - это не про абстрактные изменения, - заметил глава правительства. - Она включает практически все важные для человека вопросы. Это хорошие больницы, хорошие дороги, качественная вода, бытовые условия, в которых люди живут".

"Это определяет желание людей оставаться и работать в регионе, - считает Михаил Мишустин. - Поэтому не менее важно для Экспертного совета будет наладить обратную связь с субъектами Российской Федерации". Оценки регионов о том, как принимаемые правительством меры работают на местах, позволят более точно корректировать действия кабинета министров.

Оценки со стороны регионов о том, как меры правительства работают на местах, позволят точнее корректировать его действия

Координатор совета Ярослав Кузьминов поделился тем, как он видит совместную работу экспертов с властями. Опыт общественно-деловых советов, экспертных советов разных ведомств показывает, подчеркнул он, что включение даже очень хороших специалистов при потоке актов на согласование вырождается в механическое согласование уже принятых решений. В то же время деятельность рабочих групп по "регуляторной гильотине", по 42 стратегическим инициативам правительства показала очень высокий коэффициент полезного действия, когда эксперты находятся в реальном диалоге с руководителями ведомств. "Ставим экспертам конкретную задачу - получаем результат. Требуем согласовать документ без указания проблемы - работаем вхолостую", - заметил Кузьминов.

Фото: РИА Новости
Мишустин: В регионы направлено свыше 50 миллиардов рублей на выплаты врачам

Он предложил порядок работы, при котором каждый документ должен входить в Экспертный совет "вместе с постановкой задачи, вместе с проблематизацией от руководства правительства". Такой принцип, напомнил он, уже был опробован кабмином в начале года, когда формировались быстродействующие рабочие группы под конкретные проблемы.

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам выстроить системное и конструктивное взаимодействие как с самим советом, так и с его членами. "Аппарат правительства готов вам оказывать всю необходимую помощь и поддержку", - заверил он. Под личный контроль это возьмет Дмитрий Григоренко, зампред правительства и руководитель аппарата.

Между тем

В следующем году в Свердловской и Тюменской областях стартует пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов. Постановление об этом вчера подписал Михаил Мишустин. Электронный документ будет подтверждать право на меры социальной поддержки. С его помощью можно будет, например, оплатить услуги в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и сопровождающих лиц. Предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. Непосредственно предоставление услуг начнется со 2 июня 2022 года. Их будут оказывать как в реабилитационных организациях регионов, так и в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных минтруду.

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