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23.12.2021 17:38
Рубрика: Общество

Минпросвещения: 100 процентов российских школ подключены к интернету

Текст: Мария Агранович
В этом году все российские школы во всех регионах России уже подключены к высокоскоростному интернету. Также продолжается работа по оснащению школ новым оборудованием, при этом особое внимание уделяется сельским школам. Об этом сообщили в министерстве просвещения.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что на внедрение широкополосного интернета во всей стране выделено 24 миллиарда рублей. В том числе эти средства пойдут на обеспечение высокоскоростного интернета в школах. В Минпросвещения уточнили, что сегодня создаются отечественные образовательные ресурсы, которые гарантируют безопасность и достоверность размещенных материалов и загружаемого контента. В их числе - портал "Российская электронная школа" (РЭШ), информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе

Ресурсами РЭШ пользуются более 51 миллиона человек из 15 стран мира. У платформы "Сферум" - площадки, которая появилась совсем недавно - уже более 2 миллионов пользователей в 82 регионах России. В "Сферуме" можно проводить онлайн-уроки, обмениваться образовательным контентом, получать мгновенные уведомления и сообщения, создавать сообщества школ и классов, проверять задания, организовывать звонки, в том числе и групповые звонки (например, для проведения родительских собраний).

В развитии цифровой образовательной среды приоритет отдается очному обучению, а также защите психологического здоровья детей, подчеркнули в Минпросвещения. Цифровые технологии являются вспомогательными инструментами и ни в коем случае не уменьшают роли учителя. Живое общение ученика с учителем в классе - неизменная традиция, которую технологии не заменят.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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