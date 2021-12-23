Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе

Буквально накануне Нового года в Беларуси будет дан старт общественному обсуждению проекта обновленной Конституции. Об этом сообщил 23 декабря глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко по итогам состоявшегося совещания у Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

По словам главы администрации белорусского лидера, во время совещания еще раз были детально рассмотрены все разделы проекта Основного закона. "В результате принято решение - на следующей неделе мы начинаем всенародное обсуждение", - уточнил он, добавив, что проект Конституции появится в средствах массовой информации и на портале Национального центра правовой информации.

Что касается конкретных сроков, отведенных для общественного обсуждения, то они пока не называются: все зависит от активности населения. "Мы рассчитываем, что граждане активно откликнутся, внесут свои предложения, а по результатам всенародного обсуждения на различных диалоговых площадках, встречах в коллективах, просто обсуждения гражданами рабочая группа выйдет на конкретный текст Конституции, будет соответствующий указ главы государства о назначении дня референдума", - отметил глава администрации.

Кстати, пояснил он, свои предложения белорусы могут направлять в парламент, администрацию президента, Национальный центр правовой информации, в средства массовой информации. "Все мнения будут услышаны", - заверил Сергеенко.