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23.12.2021 01:38
Рубрика: Экономика

Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов

Текст: Марина Трубилина
Новый порядок казначейского сопровождения по госконтрактам не будет распространяться на уже действующие контракты. Такое пояснение дали в пресс-службе Минстроя.

В правительство с предупреждением о возникновении рисков в дорожно-строительной отрасли ("вплоть до полной остановки работ") обратилась Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК). Причиной стало новое законодательство в сфере казначейского сопровождения, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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По новым правилам с 2022 года все потоки денежных средств по госконтрактам от одного миллиарда рублей будут поступать на лицевой счет в казначействе, что сделает их неликвидными до исполнения договора. Расходы, не относящиеся к конкретному объекту, будут оплачиваться из собственных средств строительных компаний, сроки расчетов с контрагентами увеличатся. В ассоциации считают неизбежным следствием этого возникновение трудностей с привлечением субподрядчиков, сокращение числа соисполнителей еще на этапе открытия ими лицевых счетов. Ассоциация попросила правительство изменить сроки вступления в силу новых норм.

Между тем, в пресс-службе Минстроя пояснили, что постановление правительства, устанавливающие расширенное казначейское сопровождение по госконтрактам со стоимостью выше одного миллиарда рублей не будет распространятся на уже заключенные контракты. Новая процедура распространяется только на контракты стоимостью свыше одного миллиарда рублей и с единым поставщиком, извещение о заключении которых поступит после 1 января 2022 года.

Практика полного казначейского сопровождения по решению правительства есть и сейчас по отдельным контрактам и по контрактам, заключенным с единым поставщиком, подчеркнули в Минстрое.

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"Вместе с тем, реализация данных требований должна быть внедрена таким образом, чтобы это не повлияло на скорость и качество строительства объектов и не приводило к дополнительным издержкам строительных организаций", - говорится в сообщении ведомства. По возникающим у профессионального сообщества вопросам вместе с Минфином и Казначейством будут проведены разъясняющие совещания.

Постановление направлено, в первую очередь, на обеление отрасли и контроль за расходованием бюджетных средств.

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