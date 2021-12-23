На обеспечение жильем молодых семей потребуется 13 лет

Средств из федерального бюджета на жилье для молодых семей выделяется недостаточно, отметила Счетная палата. К июлю следующего года она предложила Минстрою изменить порядок расчета необходимого финансирования, а также ужесточить контроль за использованием этих выплат.

Семьи, в которых супруги не старше 35 лет, могут получить соцвыплату на приобретение жилья в 30-35% от его стоимости. За 2018-2020 годы на это было направлено 14 424,1 млн рублей из федерального бюджета и 33 201,7 млн рублей из региональных, говорится в отчете СП о реализации молодежной политики в эти годы. При этом в 2018 году из федерального бюджета было профинансировано лишь 65,7% от суммы, на которую регионы подали заявки (4248,5 млн рублей из 6466,5), в 2019 году - 20,3% (5031,3 из 24 749,7), в 2020 году - 13,3% (5144,5 из 38 759,6). В 2018 году из 77 регионов, которые принимали участие в программе, были профинансированы 22, в 2019 и 2020 годах из 83 регионов - только 5. В целом за три года выплатами воспользовались 45,7 тысячи семей.

Более того, при составлении заявок регионами учитывается, сколько средств может быть выделено на софинансирование выплат из местных бюджетов, а их возможности ограничены. "Применяемая формула не позволяет рассчитать объем средств, необходимый для ликвидации накопленной очереди. Учитывая фактические объемы финансирования для обеспечения всех молодых семей, состоящих в очереди, может потребоваться около 13 лет. Это не позволит части молодых семей воспользоваться своим правом в связи с возрастными ограничениями", - констатировал аудитор СП Данил Шилков.

В очереди на жилье в 2018 году стояли 226,2 тысячи молодых семей, в 2020 году их число уменьшилось до 197,2 тысячи. Оно сократилось большей частью потому, что семьи либо достигли 35 лет либо самостоятельно решили жилищный вопрос. По этим причинам были исключены из списков 84,4 тысячи семей, это в 1,8 раза выше, чем число получивших господдержку.

Отсутствие отдельного финансирования субсидий многодетным молодым семьям ущемляет права других очередников, отмечает первый зампред комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров. Также среди недостатков программы, по его мнению, утрата права на получение субсидии в связи с переездом семьи в другой город.

Счетная палата предложила минстрою до июля 2022 года включить в расчет размера субсидий регионам общее количество молодых семей, стоящих в очереди на эту выплату. Кроме того, нужно разработать механизм контроля за тем, чтобы купленное или построенное жилье оформлялось в общую собственность всех членов семьи.

Молодые семьи занимают первую строчку среди льготных категорий граждан, получающих господдержку в приобретении жилья по линии минстроя, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Но общего объема госфинансирования недостаточно для полного покрытия существующей потребности. Ведомство работает над корректировкой программы для максимально эффективного и своевременного распределения средств и упрощения получения соцвыплат. Так, с августа 2020 года участники программы могут тратить субсидии на оплату рефинансированной ипотеки или покупать жилье в новостройках по договору уступки. "Также инициативой ведомства стало упрощение условий подачи заявки и согласование возможности онлайн-подачи всего пакета документов. Это сделает более доступной льготную программу для семей, в том числе с маленькими детьми, то есть для категорий граждан, испытывающих нехватку времени для посещения инстанций, необходимых для сбора справок".