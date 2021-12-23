На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией

Несколько европейских стран могут попытаться разделить Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский. По его словам, такую угрозу представляют Польша, Румыния и Венгрия.

"Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет как слабость украинского государства, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние семь лет", - цитирует Бужанского ukranews.com. Как заявил депутат, происходящее на Украине ставит под сомнение законность пребывания в составе страны Закарпатья, Буковины и Западной Украины. Варшава, Бухарест и Будапешт пользуются этим и раздают свои паспорта украинцам, проживающим на этих землях

"Что имеем в итоге? Территории, чье вхождение в состав Украины называет сомнительно законным сама Украина, и граждане других государств, живущих на этих территориях, взрывоопасная смесь", - указал Бужанский.

"Отсутствие доступа к образованию на родном языке, нелепые языковые штрафы, языковые квоты - все это явно дискриминационная политика, прямо противоречащая Европейским нормам и правилам. На чем, кстати, успешно акцентируют внимание Венгрия, Румыния и Польша", - добавил депутат Рады.