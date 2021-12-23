Назван "суперпродукт" для снижения уровня "плохого" холестерина

Семена чиа оказались удачным средством борьбы с высоким уровнем сахара в крови и одновременно - с уровнем "плохого" холестерина, или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). У этих семян нет ярко выраженного вкуса, поэтому их можно с легкостью включить в рацион.

В семенах чиа содержится большой объем растворимой клетчатки. Во время переваривания в кишечнике они насыщаются водой и приобретают структуру геля, что позволяет снизить уровень "плохого" холестерина и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время омега-3 жирные кислоты в этих семенах помогают сократить воспаление и поддержать здоровье сердца.

Среди полезных свойств чиа портал Food News также называет их способность защищать от рака, поддерживать чистоту сосудов, здоровье волос и кожи. Удобнее всего добавлять семена чиа в йогурт, кашу или салат, а также смузи и тесто для выпечки. При приготовлении мяса, курицы или рыбы можно использовать семена вместо панировочных сухарей.

Рекомендуемая суточная норма потребления семян чиа - две чайные ложки. Они обеспечат организму 40% нормы потребления клетчатки в день, 23% магния, 17% кальция, 13% полезных жиров, 12% железа, а углеводов в них всего 4%.