Новый аналог Windows можно скачать бесплатно

Разработчики ReactOS выпустили обновленную версию операционной системы, которая старается максимально копировать интерфейс и функциональность Windows. На работу над ней ушло больше года.

Как пишет XDA Developers, в ReactOS 0.4.14 впервые появилось контекстное меню "Отправить", которое позволяет быстро отправить файл через одно из приложений, поддерживающих эту функцию. Кроме того, разработчики внедрили опцию открытия папки, где расположен тот или иной файл, и запуска командной строки в открытом каталоге.

Также в ReactOS 0.4.14 была улучшена работа Plug'n'Play, работа операционки сделана более плавной, а потребление оперативной памяти снижено. Утверждается, что в большинстве случаев вся операционная система должна использовать менее 100 мегабайт ОЗУ в режиме ожидания.

Скачать "клон Windows" бесплатно можно с официального сайта разработчиков. Несмотря на то, ReactOS все еще довольно далек от того, чтобы стать заменой Windows, это "впечатляющее технологическое достижение", отмечает XDA Developers.