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23.12.2021 12:27
Рубрика: Экономика

Появилось еще одна причина для роста цен на авиабилеты

Текст: Евгений Гайва
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Помимо общей инфляции и роста стоимости авиакеросина к повышению цен на авиабилеты может привести повышение ставок за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний, считают эксперты. Решение о повышении ставок приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Ставки за аэронавигационное обслуживание для российских перевозчиков, выполняющих полеты внутри страны, вырастут на 5%, на международных рейсах - на 10%. Плата за обслуживание иностранных авиакомпаний в пределах воздушного пространства России повышена на 5%, также на 5% проиндексированы ставки сбора за аэронавигацию в районах аэродромов.

Ставки за аэронавигационное обслуживание рассчитываются в зависимости от максимальной взлетной массы воздушного судна. Услуги по аэронавигационному обслуживанию предоставляет ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Из-за сокращения в пандемию числа рейсов, особенно международных и транзитных через территорию России, доходы госкорпорации сократились. Повышение ставок призвано хоть как-то восполнить выпавшие доходы, считают эксперты.

По словам, эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, на долю иностранных перевозчиков приходилось около трех четвертей всех доходов госкорпорации. Тарифы не повышались долгое время. По его мнению, стоимость авиабилетов в конечном итоге вырастет в пределах инфляции, поскольку доля расходов на аэронавигационное обслуживание в структуре расходов российских компаний невелика.

С такой оценкой согласен руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Обычно индексация ставок происходит на уровне инфляции. В этом случае повышение стоимости аэронавигационного обслуживания оказывается ниже инфляции. Для авиакомпаний платежи за аэронавигационное обслуживание составляют несущественную часть расходов, говорит он. Но нужно учитывать, что также будет проведена индексация платы за аэропортовое обслуживание, а это уже серьезная статья расходов, которая повлияет на экономику авиакомпаний. Однако на конечную стоимость авиабилетов будет влиять соотношение спроса и предложения. По словам эксперта, резкого роста цен не будет, так как это приведет к оттоку пассажиров. Пока предложение на авиарынке по-прежнему превышает спрос.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС

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