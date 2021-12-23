Премьеру "Джона Уика 4" отодвинули почти на год

Четвертую часть "Джона Уика" снова перенесли - в этот раз почти на год. Вместо мая 2022-го, старт проката теперь планируется на март 2023-го.

Изначально Киану Ривз должен был вернуться к роли наемного убийцы в квадриквеле еще в мае текущего года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Об изменении графика сообщается в специальном коротком тизере, в котором, кстати, есть одна забавная деталь: на стене в агентстве, где есть табличка с именем Джона Уика, под пятым номером указан некто Т. Андерсон, что является очень прозрачной отсылкой к главному герою "Матрицы".