Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери

Принц Гарри и Меган Маркл впервые опубликовали фотографию своей дочери Лилибет, родившейся 4 июня. На снимке Меган поднимает девочку в воздух, а ее супруг сидит рядом и держит на коленях их двухлетнего сына Арчи. Фото было размещено в Twitter благотворительной организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях Team Rubicon, одной из тех, что поддерживает пара.

Сама фотография была сделана Алекси Любомирски этим летом в доме пары в Санта-Барбаре. Он же снимал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Первая совместная фотография пары и их двух детей была превращена в открытку. "В 2021 году мы приветствовали появление нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили сделала нас семьей", - говорится в подписи к снимку. "В то время, как мы с нетерпением ждем 2022 года, мы сделали пожертвования нескольким организациям, которые защищают семьи, - от тех, кого переселяют из Афганистана, до американских семей, нуждающихся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком", - также отмечается в заявлении принца Гарри и Меган Маркл под фотографией. Заканчивается послание словами: "Желаем вам счастливых праздников и удачного Нового года, от нашей семьи к вашей! Гарри, Меган, Арчи и Лили".