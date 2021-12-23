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23.12.2021 20:43
Рубрика: В мире

Псаки: США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией по безопасности, но их детали еще не определены. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", - отметила она, отвечая на вопрос, могут ли они пройти в Женеве. "На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени", - добавила пресс-секретарь.

Псаки также заявила, что Вашингтон готов согласиться с некоторыми предложениями Москвы, но в то же время категорически не согласен в другими. Тем не менее, она назвала дипломатию наилучшим путем решения вопросов безопасности в отношениях с Россией.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

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