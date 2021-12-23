Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе

Химическое оружие уже присутствует на Украине, нет никаких гарантий, что Киев не применит его. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, информация о наличии на Украине химоружия подтверждается данными разведки, и это вызывает очень серьезные опасения. "Будет оно использовано или нет, это вопрос времени", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Он выразил надежду, что освещение данной проблемы в СМИ вынудит Киев отказаться от этого "противоправного шага".

В то же время глава ДНР обратил внимание на то, что никто пока не сможет дать гарантий в неприменение Украиной химоружия в Донбассе, поскольку нынешние власти страны делают очень много нелогичного.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона с помощью сотрудников американских ЧВК готовит провокацию с использованием химических компонентов в Донбассе. Резервуары с химикатами были доставлены в города Авдеевка и Красный Лиман. Также министр обратил внимание на участившиеся учения США и НАТО с привлечением украинских военных.

В связи с появлением тревожной информации в ДНР усилили проверку качества питьевой воды. "По нашей просьбе одна из международных организаций проводит периодические проверки качества воды в канале "Северский Донец - Донбасс". Кроме того, экологический мониторинг проводят уполномоченные республиканские органы", - отметил Пушилин. По его словам, в случае применения химоружия пострадают не только жители республик Донбасса, но и население регионов, находящихся под контролем властей Киева.

"Такими действиями попираются не только Минские соглашения, но и международное гуманитарное право. И этому должны дать оценку международные организации и страны - гаранты Минских соглашений", - заявил глава ДНР.