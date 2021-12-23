Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу

Владимир Путин шуткой объяснил, почему ездит отдыхать в Сибирь в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой, например, премьер-министра Михаила Мишустина: "Помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется, кто работать будет".

Когда глава правительства намерен поехать куда-то на отдых, сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, то звонит, ставит в известность. Но всегда остается на связи, заметил президент.

Глава государства также рассказал, что у него не может быть любимчиков среди министров, а работу правительства он предпочитает оценивать в целом.