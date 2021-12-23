Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе

Новые школы в России будут строиться прежде всего на селе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы уже говорили сегодня о программе реновации школ. Опережающими темпами это будет делаться на селе - я об этом просил, и это будет обеспечено", - сказал глава государства.

Также Путин добавил, что социальное развитие российских сел идет в соответствии с существующей федеральной программой.

"Все проекты сориентированы так, чтобы опережающими темпами работать именно на селе. Село демонстрирует хорошие показатели, и это должно отражаться на социальном благополучии людей, которые обеспечивают уровень производства базовых продуктов питания", - пояснил президент.

Также, по мнению президента, помимо элементарных вещей, жители села обязательно должны иметь возможность пользоваться теми современными услугами, которые предоставляет интернет.

"Интернет нужен, чтобы люди могли пользоваться услугами даже в самых отдаленных населенных пунктах. И у нас предусмотрены дополнительные средства на это", - подчеркнул глава государства.