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23.12.2021 16:08
Рубрика: Власть

Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе

Текст: Алексей Рыбин

Новые школы в России будут строиться прежде всего на селе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Фото: iStock
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"Мы уже говорили сегодня о программе реновации школ. Опережающими темпами это будет делаться на селе - я об этом просил, и это будет обеспечено", - сказал глава государства.

Также Путин добавил, что социальное развитие российских сел идет в соответствии с существующей федеральной программой.

"Все проекты сориентированы так, чтобы опережающими темпами работать именно на селе. Село демонстрирует хорошие показатели, и это должно отражаться на социальном благополучии людей, которые обеспечивают уровень производства базовых продуктов питания", - пояснил президент.

Также, по мнению президента, помимо элементарных вещей, жители села обязательно должны иметь возможность пользоваться теми современными услугами, которые предоставляет интернет.

"Интернет нужен, чтобы люди могли пользоваться услугами даже в самых отдаленных населенных пунктах. И у нас предусмотрены дополнительные средства на это", - подчеркнул глава государства.

Власть Работа власти Общество Образование Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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