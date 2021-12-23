Путин обсудит новую программу по науке

Президент завтра, 24 декабря, проведет в формате видеосвязи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщили в пресс-службе Кремля.

С докладами выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Будут подведены итоги мероприятий в рамках Года науки, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов по всей стране.