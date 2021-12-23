Путин оценил отношения России и Казахстана

Новости

Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
Путин не исключил подготовки Украиной новой военной операции против Донбасса 15:50
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае 15:42
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 15:47
Рубрика: Власть

Путин оценил отношения России и Казахстана

Текст: Юрий Когалов
Президент России Владимир Путин назвал уникальными отношения нашей страны с Казахстаном. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Казахстан - один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном", - отметил глава российского государства. По его словам, они были заложены первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым и подхвачены нынешним казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Путин выразил надежду, что ему удастся встретиться с обоими политиками в Петербурге на следующей неделе, куда он их пригласил на традиционную неформальную встречу членов ЕвразЭС и ОДКБ. "Очень на это рассчитываю, руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, Россия и Казахстан развивают сотрудничество по разным направлениям. "Одна из главных задач - изменить структуру наших экономических связей и больше внимания уделять, с большим эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития, это цифровизация, прежде всего, это такие важнейшие направления, как генетика, медицина, это космос. С Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Много вопросов", - отметил Путин. Глава государства выразил понимание в отношении позиции Казахстана, который не хочет быть просто площадкой для запуска космических аппаратов, а желает принимать более содержательное участие в космической деятельности, развивать собственные компетенции. "Полностью с этим согласен. И мы ищем эти варианты, уверен, мы будем реализовывать эти планы", - заявил Путин.

Он также выразил благодарность руководству Казахстана за поддержание русского языка. "Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова", - отметил президент.

"Я очень рассчитываю, что темп, набранный нами, и качество будут сохранены", - заключил Путин, комментируя отношения между Россией и Казахстаном.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими