Путин оценил отношения России и Казахстана

Президент России Владимир Путин назвал уникальными отношения нашей страны с Казахстаном. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Казахстан - один из самых близких наших союзников. У нас уникальные отношения сложились с Казахстаном", - отметил глава российского государства. По его словам, они были заложены первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым и подхвачены нынешним казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Путин выразил надежду, что ему удастся встретиться с обоими политиками в Петербурге на следующей неделе, куда он их пригласил на традиционную неформальную встречу членов ЕвразЭС и ОДКБ. "Очень на это рассчитываю, руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие", - отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, Россия и Казахстан развивают сотрудничество по разным направлениям. "Одна из главных задач - изменить структуру наших экономических связей и больше внимания уделять, с большим эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития, это цифровизация, прежде всего, это такие важнейшие направления, как генетика, медицина, это космос. С Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Много вопросов", - отметил Путин. Глава государства выразил понимание в отношении позиции Казахстана, который не хочет быть просто площадкой для запуска космических аппаратов, а желает принимать более содержательное участие в космической деятельности, развивать собственные компетенции. "Полностью с этим согласен. И мы ищем эти варианты, уверен, мы будем реализовывать эти планы", - заявил Путин.

Он также выразил благодарность руководству Казахстана за поддержание русского языка. "Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова", - отметил президент.

"Я очень рассчитываю, что темп, набранный нами, и качество будут сохранены", - заключил Путин, комментируя отношения между Россией и Казахстаном.