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23.12.2021 16:45
Рубрика: Власть

Путин: Признание талибов должно быть консолидированным

Текст: Юрий Когалов
Решение о признании правительства талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) должно быть консолидированным. Москва в этом вопросе будет исходить из реалий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Что касается признания, то мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", - отметил глава государства, комментируя возможность признания правительства движения "Талибан" в Афганистане​​​.

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Как обратил внимание Путин, многое зависит от тех действий, которые предпримут талибы, перед которыми стоит ряд важных задач. Российскую сторону беспокоит возможное проникновение экстремистских элементов с территории Афганистана, продолжающийся поток наркотиков. "Но, что касается признания, в целом надо исходить из реалий, исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы, и только это, на мой взгляд, может создать условия, рождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", - отметил президент.

По его словам, эта страна нуждается в экономической помощи. "И это, прежде всего, должны сделать те страны, которые нанесли такой огромный ущерб, урон и афганской экономике, и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал эту экономику, те и должны, прежде всего, оказать помощь", - заявил Путин.

Российский президент призвал денежные авуары Афганистана в иностранных банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, иначе там могут возникнуть голод и тяжелые последствия, которые затронут и близлежащие государства.

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