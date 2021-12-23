Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции, которая началась сегодня в 12:00 по московскому времени.

На этот раз встреча с представителями СМИ проходит не в привычном Центре международной торговли, а в Манеже. Количество журналистов в этом году ограничено - 507 человек, в то время как обычно приглашают более тысячи. Решение о сокращении числа журналистов и выбор более просторного помещения обусловлены антиковидными ограничениями, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На подготовку к общению с прессой глава государства, как правило, тратит несколько дней. По словам Дмитрия Пескова, на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин подведет итоги 2021 года и ответит на ряд вопросов, в том числе по внутренней политике, экономике и международной тематике.

Всего на счету у Владимира Путина уже шестнадцать таких встреч с прессой. Продолжительность пресс-конференций всегда определяет сам глава государства. В 2008 году президент установил рекорд - общение с журналистами продолжалось 4 часа 40 минут. В прошлом году глава государства общался с журналистами 4 часа 29 минут, при этом пресс-конференция была совмещена с элементами Прямой линии.