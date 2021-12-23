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23.12.2021 13:51
Рубрика: Власть

Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри

Текст: Дмитрий Гончарук
Действующий в России закон об иностранных агентах либеральнее, чем американский, в частности, они не запрещены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.

Фото: Михаил Метцель / POOL
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Комментируя ситуацию со средствами массовой информации, которые попали в Реестр СМИ иностранных агентов, глава государства отметил, что "ничего хорошего в этом нет". Он напомнил, что такой закон принят еще в 1930-е годы в США, которые "все считают светочем демократии", и действует там сейчас.

"А в чем разница? В том, что если вы не закрыли свою деятельность, (в США - прим. "РГ") вам грозит уголовная деятельность - до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности - пятерочка!" - продолжил Владимир Путин.

В России ничего подобного нет, отметил он. Из 200 тысяч НКО только 74 организации признаны иноагентами. От них требуется только "честно заявить об источниках своего финансирования". "Мы не запрещаем работу этих организаций... Они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный", - заявил президент. В то же время он признал, что с выполнением закона в России "есть вопросы".

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