Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов

Моделирование береговой линии Гренландии показало, что сочетание экологических и социально-экономических факторов стало причиной того, что норвежские викинги покинули остров. Об этом говорится в материалах доклада Американского геофизического союза в Новом Орлеане.

Геофизик из Гарвардского университета Мариса Борреггин выдвинула гипотезу, что вокруг Гренландии уровень моря имеет тенденцию повышаться, когда на острове растет ледяной покров.

Моделируя воздействие веса льда и его воздействия на воды Гренландии, ученые обнаружили, что уровень моря поднялся и в некоторых районах затопил побережье на сотни метров. В результате колонисты, осваивавшие остров с 982 года, лишились земель для выпаса скота и выращивания сельскохозяйственных культур.

"Предыдущие теории о том, почему викинги ушли, фокусировались на идее, что все они умерли, потому что стало очень холодно, и люди не смогли адаптироваться. Однако археологические исследования показали: норвежские викинги в Гренландии изменили свой образ жизни и последние 100 лет стали полагаться в основном на морепродукты", - говорит Борреггин.

Кроме того, по мере изменения климата и расширения "сезона толстого морского льда" жители колонии оказались отрезанными от торговых путей, а эпидемия чумы в XIV веке в Европе подорвала главный источник доходов колонистов - рынок торговли моржовой костью.

Последнее письменное свидетельство о жизни викингов в Гренландии описывает свадьбу в 1408 году. Несколько лет спустя пара переехала в Исландию и занялась сельским хозяйством. До 1721 года упоминаний о жителях острова не встречается.