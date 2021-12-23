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23.12.2021 02:22
Рубрика: Происшествия

Расследование резонансных ЧП намерен провести СКР

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8642)
В среду, 22 декабря, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции две проверки по резонансным происшествиям в столице, с которыми сейчас разбирается полиция.
Александр Бастрыкин внимательно следит за резонансными ЧП, где бы они не происходили. Фото: Константин Завражин Александр Бастрыкин внимательно следит за резонансными ЧП, где бы они не происходили. Фото: Константин Завражин
Александр Бастрыкин внимательно следит за резонансными ЧП, где бы они не происходили. Фото: Константин Завражин

Одно из них - это материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева. Теперь происшествием займется следственное ведомство.

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС
Следственный комитет предупредил об опасности сосулек

Напомним, Дмитрия Соловьева избили ночью в центре Москвы два хулигана. Дмитрий защищал свою подругу, тоже спортсменку - керлингистку Анну Сидорову. После расправы спортсмена отвезли в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы, где он сейчас и находится. Его состояние медики оценили как состояние средней тяжести.

Участников избиения полицейские задержали спустя несколько часов после ЧП по горячим следам, причем совсем недалеко от места, где все произошло, и доставили в отделение полиции. Там эта парочка остается до сегодняшнего дня.

Пока врачи помогают чемпиону, Александр Бастрыкин сначала поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего. А потом Стрижову было велено ходатайствовать перед прокуратурой о передаче из полиции в производство следственных органов ГСУ СК по Москве материалов полицейской проверки. В Следственный комитет, если прокуратура согласится с передачей, отправится не уголовное дело, которое еще не успели возбудить, а материалы так называемой доследственной проверки "по факту произошедшего".

Какую статью конкретно предъявят задержанным, пока точно неизвестно. Квалификация будет зависеть от состояния олимпийского чемпиона. Но в любом случае в бар в центре столицы эти любители кулачной расправы могут попасть очень не скоро. Если следователи подберут уголовную статью о хулиганстве, то парочка может попасть в колонию лет на пять.

И еще одно расследование попросил глава Следственного комитета поручить его подчиненным. Речь идет о массовой аварии на Третьем транспортном кольце в столице.

Кадры этого ДТП показали буквально все телеканалы страны. Подобной аварии по числу пострадавших машин в нашей столице еще не было.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло массовое ДТП. В итоге выяснилось, что в аварию попали 20 автомобилей, включая машины такси, каршеринга и даже дипломатического представительства одной из азиатских стран. Двум гражданам потребовалась помощь врачей. Чудом обошлось без более тяжелых последствий.

Виновником массовой аварии стал водитель микроавтобуса "Форд", находящийся в совершенно неадекватном состоянии. Он летел по дороге на скорости больше 150 километров в час, просто раскидывая машины по сторонам. Остановился он только после того, как у его автомобиля банально отлетели колеса.

Что конкретно употребил перед поездкой этот водитель, скажет экспертиза. Но на момент аварии ее виновник даже не понял, что он совершил.

Понятно, что эта "поездка с ветерком" обойдется ему в материальном плане очень дорого. Сколько - узнаем, когда подсчитают материальный ущерб другим водителям.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет РГ-Видео

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