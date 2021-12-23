Почему в России стремительно растут продажи безалкогольного пива

Продажи безалкогольного пива в России продолжают расти двузначными темпами. Этому способствуют взрывной рост онлайн-торговли (где продажи алкоголя запрещены), стремление россиян к ЗОЖ и все большее разнообразие вкусов.

По итогам 2021 года производство безалкогольного пива в России вырастет на 11-13%: до 17,1-17,4 млн декалитров, подсчитали для "РГ" в Ассоциации производителей пива (АПП). Это единственный сегмент пивного рынка, который растет двузначными темпами. Так, за девять месяцев года продажи пива крепких сортов выросли на 6%, средней крепости - на 2%, а продажи слабоалкогольного упали на 7%.

Среди причин популярности безалкогольного пива в АПП называют взрывной рост онлайн-торговли в период пандемии. Также росту продаж безалкогольного пива способствуют тренд на здоровый образ жизни и разнообразие вкусов. Производятся не только классические лагеры, но и многочисленные сорта нефильтрованного пива. Пока доля безалкогольного пива на рынке алкоголя России небольшая - 2,4%, тогда как в Швеции - 13%, в Испании - около 10%, в Германии - 7%. За пять лет она выросла в нашей стране в два раза. За следующие пять лет сегмент имеет все предпосылки достигнуть показателя 4%, считают в АПП.

Доля безалкогольного пива в России ничтожно мала и вряд ли сильно вырастет, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Еще меньше у нас (не больше 0,5%) принято пить безалкогольного шампанского или вина. И рост продаж никак не связан с отказом от алкоголя или запретом онлайн-продаж алкоголя, такие напитки конкурируют не с пивом, а с колой, квасом и другими безалкогольными. Безалкогольное пиво помогает производителям рекламировать свое обычное пиво, ведь реклама алкоголя в России сильно ограничена, отмечает Дробиз.