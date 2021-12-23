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23.12.2021 15:50
Рубрика: Происшествия

Более 700 воронежцев за неделю пострадали из-за гололеда

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

За неделю более 700 жителей Воронежской помощи обратились за медицинской помощью с травмами, полученными из-за гололеда.

Фото: iStock
Врач рассказал о связи обморожений с алкоголем

- Большинству пострадавших необходимая помощь была оказана амбулаторно, госпитализированы 80 человек. Также зарегистрирован один случай обморожения, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Всплеск травм из-за гололеда вызван тем, что во второй половине декабря в области прошли первые снегопады. Ударившие затем морозы сделали утоптанные тропинки скользкими. Медики призвали жителей быть предельно осторожными и аккуратными при передвижении.

Всего с 17 по 22 декабря в воронежские медицинские учреждения с травмами различного характера обратились 2602 человека, 1711 из них - в Воронеже.

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