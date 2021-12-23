До конца года московские строители сдадут еще шесть домов по реновации

До конца этого года в Москве введут в эксплуатацию шесть новых домов по программе реновации. Комфортное жилье получат еще более пяти тысяч горожан. Здания нового стандарта появятся в различных округах Москвы.

"Всего с момента старта этой программы сдано в эксплуатацию 169 домов, - рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов. - В этом году больше всего жилья для новоселов построено в ЮВАО - 14 домов". Ключи от новых квартир получили уже более 47 тысяч человек, в том числе в этом году - 8,5 тысячи семей, добавил руководитель ведомства.

Среди тех, кто ждет переселения в новые дома, жители района Бескудниково. Здесь, на севере Москвы, особенно много пятиэтажного массива. И горожане давно мечтали о благоустроенных дворах, теплых фасадах, развитой инфраструктуре - все это есть по соседству в современных жилищных комплексах.

Новые корпуса реновации ни в чем не уступают жилью от коммерческих застройщиков. Например, в реновационных новостройках в Бескудниково жителям особенно нравятся широкие холлы, энергосберегающие лампы в подъездах, магазины и кафе, открывающиеся рядом, ухоженные безопасные дворы.

Например, в доме на Бескудниковском бульваре, дом 52 корпус 1 - три секции переменной этажности и 325 квартир.

Это интересное архитектурное решение обеспечивает инсоляцию, нормы ветровой нагрузки и сам оригинальный внешний вид. Все квартиры были сданы уже с отделкой, новоселам оставалось только расставить мебель. Двор летом будет похож на мини-парк: здесь уложат рулонный газон, высадят деревья, установят современные спортивные площадки.

Да и сам дом - эталон нового формата московской жизни. Первые этажи уже сейчас обживают арендаторы: в основном это магазины и предприятия сферы услуг. Такие же решения реализуются и в соседнем округе.

Участники программы реновации подали более 1500 заявлений на покупку дополнительных площадей. Люди активно пользуются любой возможностью улучшить жилищные условия

Реновация - это не только комфорт для жизни. Это еще и новая веха в архитектуре. Если пятиэтажки похожи одна на другую, то многие новые здания проектируются по неповторимым дизайнерским решениям. Самый яркий проект последнего времени - дом на Гаражной улице в районе Соколиная Гора. Как рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, этот дом будет построен в форме фигуры из игры "Тетрис". Яркий акцент необычному зданию добавят малиновые облицовочные панели. Как и многие другие реновационные дома, новостройка на Гаражной обойдется без машин во дворе - паркинг будет подземным.

В новостройке будет 165 квартир: 50 однокомнатных, 70 двухкомнатных и 45 трехкомнатных. Их улучшенная отделка будет полностью соответствовать утвержденным стандартам программы реновации. Сами жители новостроек говорят о том, что программа меняет город к лучшему.

"Москва станет красивее. Уйдут в прошлое старые, обветшавшие дома, - говорит москвичка Елена Генчева, которая недавно переехала в дом на Туристской улице. - Город ведь развивается, в ХХI веке человек должен жить в комфортных и новых квартирах. Только сравните старую квартиру в пятиэтажке и новую в современном доме. Да здесь можно дышать свободно! Важно понимать, что реновация нужна в первую очередь людям, а уже потом для улучшения имиджа города".

Главное - у жителей будет центр притяжения прямо в собственном дворе. Помимо магазинов и кафе, на первых этажах разместят салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Доступная среда - обязательный принцип всех домов по реновации. Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут находиться на одном уровне с поверхностью земли, поэтому люди с колясками и маломобильные жильцы смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Дом оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию вокруг благоустроят: во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Да и сама планировка квартир удивляет новоселов - ни в какое сравнение с пятиэтажками не идет.

"Мне понравился панорамный балкон, - говорит жительница нового дома на Смольной улице Елена Лещенко. - У нас двушка угловая, что нам подходит. Правильно дочь говорит, много света будет. Скажу, что отделка выполнена аккуратно, плитка идеальная, ровно лежит ламинат на полу. Были небольшие замечания у нас, но по гарантии нам их исправят в ближайшие дни".

Многих, помимо самого жилищного вопроса, волнует и инфраструктурный. Ведь семьи растут, следовательно, увеличивается нагрузка на социальные учреждения района. Но в том-то и дело, что московская реновация - это не только сами дома. Это еще и поликлиники, детсады, школы - все, что нужно современному микрорайону.

Например, на севере Москвы в рамках программы построят более 20 социальных объектов, уточнил Рафик Загрутдинов. "Для жителей Головинского района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. При реновации здесь появится 22 социальных объекта. Среди них девять школ и учебных корпусов, пять детсадов и два блока начальных классов. Кроме того, будут построены два физкультурно-оздоровительных комплекса и две поликлиники. Также в районе возведут детский досуговый центр и школу искусств", - сказал он.

Все это в совокупности с тенденциями на рынке московской недвижимости стимулирует горожан докупать жилплощадь. Напомним, что по реновации им положена жилплощадь, идентичная той, что у них была. Но в то же время программа предоставляет возможность докупить "квадраты" как с помощью собственных средств, так и с привлечением ипотеки.

Участники программы реновации подали 1500 заявлений на покупку дополнительных площадей. Совершить такую покупку можно непосредственно в момент переезда или в течение двух лет с момента подписания договора на получение новой квартиры. Люди активно пользуются любой возможностью улучшить жилищные условия - принято 1509 заявлений, заключено 1426 договоров.