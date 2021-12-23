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23.12.2021 15:00

Глава Калуги поздравил ветерана

23 декабря 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Павлу Тимофеевичу Юрченко. Поздравил ветерана глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Павел Тимофеевич Юрченко родился 23 декабря 1917 года в селе Ольгинское Ставропольского края. В 1940 году по окончании рабфака поступил в медицинский институт в городе Владикавказе.

Фото: Калужская гордума
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В январе 1943 года был призван в армию и воевал до Победы в составе 180-й стрелковой дивизии, сражался на территории Украины, Венгрии, Австрии и Чехословакии, участвовал в боях за Киев, Будапешт, Вену и Прагу. Был ранен, награжден двумя медалями "За Отвагу", орденом "Красной Звезды", орденом "Отечественной войны 1-й степени".

В 1948 году Павел Тимофеевич окончил медицинский институт, в начале 1950-х годов получил приглашение приехать в Калугу для работы в областной больнице в Анненках, где и проработал 55 лет.

Юрий Моисеев поздравил Павла Тимофеевича с днем рождения, вручил подарки и в теплой дружеской обстановке пообщался с ветераном. Павел Тимофеевич рассказал о войне и боевых товарищах, а также о работе в мирное время

"Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами, благодаря вашему беспримерному подвигу мы мирно и счастливо живем в свободной и сильной стране, - обратился к ветерану Юрий Моисеев. - После Победы вы посвятили свою жизнь благородному делу медицины, ваш жизненный путь - пример высокого служения Родине и людям. От всей души поздравляю вас и желаю вам доброго здоровья, счастья и семейного тепла, бодрости духа, любви и поддержки родных и близких!"

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