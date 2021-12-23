Глава Калуги поздравил ветерана

23 декабря 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Павлу Тимофеевичу Юрченко. Поздравил ветерана глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Павел Тимофеевич Юрченко родился 23 декабря 1917 года в селе Ольгинское Ставропольского края. В 1940 году по окончании рабфака поступил в медицинский институт в городе Владикавказе.

В январе 1943 года был призван в армию и воевал до Победы в составе 180-й стрелковой дивизии, сражался на территории Украины, Венгрии, Австрии и Чехословакии, участвовал в боях за Киев, Будапешт, Вену и Прагу. Был ранен, награжден двумя медалями "За Отвагу", орденом "Красной Звезды", орденом "Отечественной войны 1-й степени".

В 1948 году Павел Тимофеевич окончил медицинский институт, в начале 1950-х годов получил приглашение приехать в Калугу для работы в областной больнице в Анненках, где и проработал 55 лет.

Юрий Моисеев поздравил Павла Тимофеевича с днем рождения, вручил подарки и в теплой дружеской обстановке пообщался с ветераном. Павел Тимофеевич рассказал о войне и боевых товарищах, а также о работе в мирное время

"Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами, благодаря вашему беспримерному подвигу мы мирно и счастливо живем в свободной и сильной стране, - обратился к ветерану Юрий Моисеев. - После Победы вы посвятили свою жизнь благородному делу медицины, ваш жизненный путь - пример высокого служения Родине и людям. От всей души поздравляю вас и желаю вам доброго здоровья, счастья и семейного тепла, бодрости духа, любви и поддержки родных и близких!"