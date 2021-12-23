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23.12.2021 21:30
Рубрика: Власть

Многодетным семьям Воронежской области подарят сосенки на Новый год

Текст: Антон Валагин ( "Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Многодетным семьям на Новый год подарят сосенки, которые украсят их дома. Управление лесного хозяйства Воронежской области передало "Российскому детскому фонду" полсотни молодых деревьев.

Они были спилены в Давыдовском лесничестве при расчистке противопожарных разрывов. Их освобождают от выросших самосевом сосен ежегодно, но на этот раз это важное дело специально отложили до декабря, чтобы устроить детям новогодний подарок.

Более 700 воронежцев за неделю пострадали из-за гололеда

"Обычно спиленные при расчистке деревья и кустарники укладывают в кучи и сжигают. Сейчас мы решили самые красивые сосны сохранить для праздника", - рассказал "РГ" начальник Воронежского противопожарного центра Владимир Галдин. Кроме многодетных семей новогодние сосны подарят детским садам, школам, социальным учреждениям и ветеранам лесного хозяйства. А своим подшефным из соседней школы-интерната лесничие привезли еще к праздничному столу фрукты, сладости, пироги и мороженое.

Подарки же от "Российского детского фонда" получат в этом году более двух тысяч воронежских мальчишек и девчонок. 11 декабря 1600 детей в несколько приемов посмотрели музыкальную сказку в Воронежском театре оперы и балета. А неделю назад для маленьких пациентов, перенесших операции на сердце, устроили новогоднюю вечеринку в латиноамериканском стиле - с Папой Ноэлем (так с другой стороны планеты зовут Деда Мороза), альпаками и фотосессией.

Накануне Нового года воспитанников интернатов ждет драматический театр. Помимо спектакля "Чук и Гек" юным зрителям достанутся сладкие подарки. В сотрудничестве с кондитерскими фабриками Воронежа и других регионов фонд планирует доставить сладости к праздничному столу в две с лишним сотни семей.

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