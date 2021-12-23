Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы на Экспо-2020 в Дубае посетили более 350 тысяч человек

Российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае пользовался популярностью - там побывали 350 тысяч посетителей.

Интерактивное пространство, созданное в соавторстве со столичными архитекторами, художниками и музыкантами, было посвящено ключевым программам развития города и уникальному опыту в самых разных сферах - культуре, предпринимательству, туризму и многим другим. Экспозиция открылась 20 ноября и работала на протяжении месяца.

Москва стала первым городом, который подал заявку на право проведения Экспо-2030. 14 декабря ее представили участникам генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Во время официального визита российской делегации на Экспо-2020 прошел "Форум России: определяя будущее", посвященный международному и российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций. Сергей Собянин выступил на сессии "Города-2030. Прогресс человечества" и рассказал о программе по развитию столицы к 2030 году. Она охватывает все сферы жизни - от создания рабочих мест и качественной транспортной системы до современного жилья и возможностей для отдыха и досуга.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале mos.ru рассказала: "Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города. Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов - все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения Экспо-2030 и демонстрации передовых практик человечества".

Центром московской экспозиции в Дубае стала смотровая площадка - уменьшенная копия парящего моста парка "Зарядье". Здесь для посетителей сделали виртуальную экскурсию "Полет над Москвой", чтобы каждый смог полюбоваться столицей России. Для полноты картины композитор Виктор Осадчев написал музыкальный и звукошумовой ряд - бой курантов, перезвон колоколов, летний дождь, шум стадиона. Так гости смогли проникнуться настроением города и насладиться увлекательной прогулкой по мегаполису.

Одним из самых ярких событий стал модный показ коллекций московских дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Его представил цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В основу легли тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния. Неделя московской анимации также не осталась без внимания. В программе были представлены полнометражные ленты и сборники коротких мультфильмов.

Смогли жители и гости Дубая познакомиться и с русской кухней в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week. Его кураторами выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. В семи ресторанах предлагали оливье с домашней птицей, кулебяку с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарские котлеты.

В рамках экспозиции работало и мобильное отделение "Почты России". В десятки стран мира отправили более восьми тысяч открыток с видами российской столицы. Кроме того, на площадке прошла выставка современных российских художников и творческий проект Color.AI, концерты "Московская весна a cappella" и джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, фестиваль популярной музыки Moscow Night.

Основная экспозиция столицы завершила работу, но до закрытия Экспо-2020 Москва представит в Дубае еще немало интересного.

"В афише будущих событий - выступления знаменитого оркестра "Виртуозы Москвы", театра "Геликон-опера" и других всемирно известных представителей российской музыки и культуры", - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.