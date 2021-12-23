Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы"

В честь десятилетия центров "Мои документы" в московском метро начал курсировать тематический поезд в фирменных цветах центров госуслуг. Стены вагонов украшают фотографии сотрудников, которые рассказали о своих детских мечтах и о том, как они привели к работе в центрах госуслуг. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Мы запустили юбилейный поезд "Мои документы". Этот запуск - еще один повод вспомнить, сколько всего удалось сделать центрам госуслуг для москвичей. Прошло уже десять лет с момента, когда мы создали "Мои документы". Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше - очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. Сейчас для нас уже стали нормой не только комфортные пространства в каждом районе, вежливые сотрудники, единый график работы без выходных и быстрое получение необходимых документов. "Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности. Искреннее желание помочь со стороны чиновников стало нормой для москвичей. И цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают. Это не просто работа, это стиль жизни людей, которые работают в команде. С каждым годом удается расширять эти стандарты и на другие сферы. Уже сейчас сотрудники МФЦ работают администраторами в поликлиниках и онкопомощниками для пациентов. И надеюсь, мы будем и дальше расширять их функционал и масштабировать искренний сервис на другие проекты".

Состав будет перевозить пассажиров Сокольнической линии в течение полугода.

"У московского транспорта и МФЦ общая цель - сделать жизнь более 12 с половиной миллионов горожан комфортнее. При этом приложить максимум усилий для того, чтобы москвичи могли всегда экономить свое время - и в МФЦ, и в городском транспорте. "Мои документы" - самые передовые и первые в сфере оказания государственных услуг, поэтому поезд будет курсировать по Сокольнической линии метрополитена, с которой началось московское метро - это символично. Уверен, что тематический поезд будет интересен многим москвичам - ведь все мы пользуемся услугами центров "Мои документы", а теперь сможем узнать о новых функциях, которые предоставляют МФЦ, и найти для себя много полезной информации", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.