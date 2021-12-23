Почему мы встречаем Новый год с телевизором - новые выставки в парке "Зарядье"

Масштабная "Новая красивая выставка" в Медиацентре, исследующая тему праздника и включающая более 50 работ современных художников, откроется в парке к началу новогодних каникул - 25 декабря. А проработает она гораздо дольше праздников - до 15 марта 2022 года.

В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Григорий Орехов, группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников, Анна Красная, Саша Фролова, Гоша Острецов и другие.

"На выставке вы увидите наши работы, посвященные певцам и певицам и, в частности, таким звездам нашего небосклона как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Наталья Королева - все эти персонажи всегда присутствуют в контексте Нового года на программе "Голубой огонек", - говорит художник Павел Пепперштейн. - Советские и постсоветские люди всегда едят оливье и смотрят телек, а там находятся все эти великолепные люди, которые поют песни и встречают с ними праздник".

А у художницы Саши Фроловой Новый год ассоциируется с детством. "Новый год для меня ассоциируется с детством, когда все мы открыты к восприятию нового и чудесного, - говорит она. - Своим искусством я стремлюсь напомнить зрителю об этом и пробудить состояние, когда мы можем загадывать желания, мечтать, ждать чудес и подарков. Все мы украшаем елку игрушками и возвращаемся в контекст детства. Моя работа "Antennas" отсылает нас к этому времени полному надежд и призывает настроиться на его частоты".

А в Подземном музее "Зарядья" 24 декабря откроется десятая камерная выставка проекта SOVRISK #напотоке. В экспозицию, посвященную Рождеству, вошли работы художников-участников проекта "После иконы". Живопись, объекты и модный сегодня NFT-арт в камерном пространстве Подземного музея представят Сергей Некрасов, Кэти Меладзе, Софья Игошина и многие другие. "После иконы" - проект, посвященный поиску нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве.

Софья Игошина - Знак, 2019. Подземный музей "Зарядья". Фото: предоставлено пресс-службой парка «Зарядье»

"На иконах в церкви мы часто видим ребенка на руках у Богоматери - этот момент важен. Ведь мы сталкиваемся с христианством в виде Бога-ребенка, - говорит куратор выставки Антон Беликов. - Поэтому христианство - не ветхая религия, это в прямом смысле слова Новый Завет. В рамках такого подхода рождественская тема очень важна: это постоянное рождение нового, каждый день, каждый момент будто создается с самого начала. Большинство людей как раз замечают это в Рождество. И проект "После иконы" как раз про созидание чего-то нового".