Рафик Загрутдинов: Строительство в Москве трех хорд и рокады планируется завершить в 2023 году

Строительство в Москве трех хорд и рокады планируют завершить в 2023 году. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в уходящем году больше всех продвинулось строительство Северо-Восточной хорды: из 11 участков, на которые разделена эта трасса, 9 уже введены. Досрочно завершено строительство двух транспортных развязок - на пересечении с проспектом Мира и с Северо-Западной хордой, а также двух боковых проездов вдоль основного хода хорды на участке от Березовой аллеи до Сигнального проезда. Всю Северо-Восточную хорду в районе МКАД запланировано закончить в 2022 году.

Оставшиеся два участка в районе Некрасовки (от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе и магистрали с мостом через реку Пехорка для соединения Северо-Восточной хорды с автомобильной дорогой "Москва - Нижний Новгород - Казань") планируют построить в 2023 году. "Раньше его там просто нет смысла делать, так как федеральная трасса подойдет туда также к этому времени. Общая готовность СВХ сейчас - 82 процента", - добавил Загрутдинов

Полностью интервью с руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".