Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о работе городского правительства

Мэр столицы Сергей Собянин 22 декабря отчитался перед городским парламентом о работе правительства в уходящем году. Свою речь он начал с благодарности московским врачам и медсестрам - градоначальник отметил, что они спасли жизни двух миллионов москвичей, которые заболели, но успешно справились с инфекцией при поддержке медиков.

Успешно борется с пандемией и вся столица в целом, подчеркнул Собянин. "Вопреки сложностям и проблемам Москва не только выживает, а полноценно живет, - считает глава города. - И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель".

По словам Собянина, удалось сохранить и плановую, и экстренную медпомощь, что чрезвычайно важно. Без поддержки врачей не остались не только больные коронавирусом, но и пациенты с другими диагнозами. Отдельно мэр поблагодарил волонтеров и другие городские службы, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

По словам главы города, COVID-19 заставил власти делать непростой выбор между ограничениями для спасения жизней и риском допустить большой урон для экономики. Приходилось постоянно искать баланс, и он был найден - экономика Москвы не свалилась в рецессию или застой, а люди не остались без медицины.

- Спад экономики продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем, - рассказал Собянин. - По итогам девяти месяцев этого года рост инвестиций составил почти 22%, рост производства в обрабатывающих отраслях 23,4%, рост оборотов торговли 11,8%. А безработица вернулась на естественный уровень в 0,5%, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумом прошлого года.

По ключевым показателям социально-экономического развития Москва в этом году превысила не только уровень прошлого года, но и цифры "доковидного" 2019-го. На поддержку предприятий и жителей потрачены сотни миллиардов рублей, напомнил мэр - именно это позволило сохранить рабочие места и бизнес. Даже наиболее пострадавшие от пандемии отрасли постепенно восстанавливаются.

Помогло бизнесу и отсутствие чрезмерных ограничений - в отличие от европейских городов, ряд которых месяцами жили не только в состоянии локдауна, но иногда и комендантского часа. "Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо, и отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад, - подчеркнул мэр. - Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации".

Спад экономики продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем. По итогам девяти месяцев этого года рост инвестиций составил почти 22%, рост производства в обрабатывающих отраслях 23,4%

Общие потери и дополнительные затраты городского бюджета в прошлом году составили около 800 миллиардов рублей. Однако уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб. Рост бюджетных доходов по итогам года ожидается на 20% выше, чем в 2019 году, когда о пандемии еще никто не знал. "А в бюджете на 2022 год, который депутаты Мосгордумы поддержали, предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9%, заложены средства для индексации зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат", - объяснил градоначальник.

Будет увеличен и так называемый бюджет развития, что позволит продолжать строительство транспортной инфраструктуры, реализовывать программу реновации и вести другие важнейшие стройки. В бюджете при этом сохраняется дефицит, но власти рассчитывают закрыть его без новых займов.

Отдельно остановился глава города на развитии здравоохранения и образования. К примеру, власти недавно увеличили до 200 число поликлиник, которые ждет комплексная реконструкция. Это почти половина всего амбулаторного фонда столицы. Будут открыты и 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает.

Сфера образования тоже меняется. Причем речь не только о строительстве новых школ и детсадов, но и о менее заметных, но не менее сложных переменах. Например, уже половина старшеклассников столицы учатся в предпрофильных классах - они еще в школе пробуют интересующую профессию и могут понять, правильный ли выбор сделали. А заодно получают навыки, которые пригодятся им и в дальнейшей учебе, и непосредственно в работе.

При этом сфера образования тоже столкнулась с ударами пандемии, но сумела приспособиться - помогла "Московская электронная школа" и другие новшества, внедренные в последние годы. В то же время город выступает за классическую систему обучения и не отдает предпочтения дистанционной форме. "Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались, - заверил мэр. - Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение на фоне пандемии только в крайнем случае. Стараемся не применять эту меру".

Градоначальник не только выступил перед депутатами с отчетом, но и ответил на их вопросы. Парламентариев "Единой России", к примеру, интересовало сохранение памятников архитектуры в Москве. Собянин рассказал, что за последние 10 лет в городе максимально бережно отреставрировали около 1700 таких памятников - столица получила целые ансамбли и улицы с обновленными историческими зданиями. Еще 500 старинных построек получили охранный статус, а значит, не будут снесены и их внешний облик сохранится.

Рассказал Собянин и о развитии системы видеонаблюдения в Москве, которая научилась распознавать лица. "Благодаря этому мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищений автомобилей - в девять раз, погибших в ДТП - в два раза", - пояснил мэр. А конкретно система распознавания лиц помогла задержать около 7 тысяч человек, находящихся в уголовном розыске. "Каждый преступник, который приезжает в Москву и собирается совершить противоправные действия, должен знать, что его распознают и найдут", - заявил глава города.