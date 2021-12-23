Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о работе городского правительства

Новости

Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках 22.12.2021
Старейшее генеалогическое древо в мире обнаружено в гробнице в Англии 22.12.2021
Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19” 22.12.2021
Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь 22.12.2021
Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина 22.12.2021
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 22.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 22.12.2021
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 22.12.2021
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 22.12.2021
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 02:30
Рубрика: Власть

Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о работе городского правительства

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8642)
Мэр столицы Сергей Собянин 22 декабря отчитался перед городским парламентом о работе правительства в уходящем году. Свою речь он начал с благодарности московским врачам и медсестрам - градоначальник отметил, что они спасли жизни двух миллионов москвичей, которые заболели, но успешно справились с инфекцией при поддержке медиков.
Сергей Собянин: По ключевым показателям Москва превысила уровень доковидного 2019 года. Фото: mos.ru Сергей Собянин: По ключевым показателям Москва превысила уровень доковидного 2019 года. Фото: mos.ru
Сергей Собянин: По ключевым показателям Москва превысила уровень доковидного 2019 года. Фото: mos.ru

Успешно борется с пандемией и вся столица в целом, подчеркнул Собянин. "Вопреки сложностям и проблемам Москва не только выживает, а полноценно живет, - считает глава города. - И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира. Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель".

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Собянин: Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности

По словам Собянина, удалось сохранить и плановую, и экстренную медпомощь, что чрезвычайно важно. Без поддержки врачей не остались не только больные коронавирусом, но и пациенты с другими диагнозами. Отдельно мэр поблагодарил волонтеров и другие городские службы, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией.

По словам главы города, COVID-19 заставил власти делать непростой выбор между ограничениями для спасения жизней и риском допустить большой урон для экономики. Приходилось постоянно искать баланс, и он был найден - экономика Москвы не свалилась в рецессию или застой, а люди не остались без медицины.

- Спад экономики продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем, - рассказал Собянин. - По итогам девяти месяцев этого года рост инвестиций составил почти 22%, рост производства в обрабатывающих отраслях 23,4%, рост оборотов торговли 11,8%. А безработица вернулась на естественный уровень в 0,5%, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумом прошлого года.

По ключевым показателям социально-экономического развития Москва в этом году превысила не только уровень прошлого года, но и цифры "доковидного" 2019-го. На поддержку предприятий и жителей потрачены сотни миллиардов рублей, напомнил мэр - именно это позволило сохранить рабочие места и бизнес. Даже наиболее пострадавшие от пандемии отрасли постепенно восстанавливаются.

Помогло бизнесу и отсутствие чрезмерных ограничений - в отличие от европейских городов, ряд которых месяцами жили не только в состоянии локдауна, но иногда и комендантского часа. "Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо, и отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад, - подчеркнул мэр. - Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации".

Спад экономики продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем. По итогам девяти месяцев этого года рост инвестиций составил почти 22%, рост производства в обрабатывающих отраслях 23,4%

Общие потери и дополнительные затраты городского бюджета в прошлом году составили около 800 миллиардов рублей. Однако уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб. Рост бюджетных доходов по итогам года ожидается на 20% выше, чем в 2019 году, когда о пандемии еще никто не знал. "А в бюджете на 2022 год, который депутаты Мосгордумы поддержали, предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9%, заложены средства для индексации зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат", - объяснил градоначальник.

Будет увеличен и так называемый бюджет развития, что позволит продолжать строительство транспортной инфраструктуры, реализовывать программу реновации и вести другие важнейшие стройки. В бюджете при этом сохраняется дефицит, но власти рассчитывают закрыть его без новых займов.

Отдельно остановился глава города на развитии здравоохранения и образования. К примеру, власти недавно увеличили до 200 число поликлиник, которые ждет комплексная реконструкция. Это почти половина всего амбулаторного фонда столицы. Будут открыты и 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает.

Сфера образования тоже меняется. Причем речь не только о строительстве новых школ и детсадов, но и о менее заметных, но не менее сложных переменах. Например, уже половина старшеклассников столицы учатся в предпрофильных классах - они еще в школе пробуют интересующую профессию и могут понять, правильный ли выбор сделали. А заодно получают навыки, которые пригодятся им и в дальнейшей учебе, и непосредственно в работе.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Собянин пообещал дальнейшую поддержку бизнеса в условиях пандемии

При этом сфера образования тоже столкнулась с ударами пандемии, но сумела приспособиться - помогла "Московская электронная школа" и другие новшества, внедренные в последние годы. В то же время город выступает за классическую систему обучения и не отдает предпочтения дистанционной форме. "Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались, - заверил мэр. - Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение на фоне пандемии только в крайнем случае. Стараемся не применять эту меру".

Градоначальник не только выступил перед депутатами с отчетом, но и ответил на их вопросы. Парламентариев "Единой России", к примеру, интересовало сохранение памятников архитектуры в Москве. Собянин рассказал, что за последние 10 лет в городе максимально бережно отреставрировали около 1700 таких памятников - столица получила целые ансамбли и улицы с обновленными историческими зданиями. Еще 500 старинных построек получили охранный статус, а значит, не будут снесены и их внешний облик сохранится.

Рассказал Собянин и о развитии системы видеонаблюдения в Москве, которая научилась распознавать лица. "Благодаря этому мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищений автомобилей - в девять раз, погибших в ДТП - в два раза", - пояснил мэр. А конкретно система распознавания лиц помогла задержать около 7 тысяч человек, находящихся в уголовном розыске. "Каждый преступник, который приезжает в Москву и собирается совершить противоправные действия, должен знать, что его распознают и найдут", - заявил глава города.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими