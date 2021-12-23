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23.12.2021 16:45
Рубрика: Экономика

Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров

Текст: Любовь Проценко
Фото: Аркадий Колыбалов

В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, открывая вместе в с гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым новую станцию "Матвеевская" будущего МЦД-4.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Сергей Собянин анонсировал открытие МЦД-3 и МЦД-4

По словам главы города, 2021 год оказался, пожалуй, одним из самых плодотворных с точки зрения сотрудничества с железными дорогами: "Огромное количество работы выполнено за этот период, - рассказал он. - Построены новые дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции строительства МЦД-3 и МЦД-4. Построено и реконструировано восемь новых современных вокзалов. По сути дела, это уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему комфорту, уровню не уступают станциям метрополитена".

Мэр отметил, что планируется подписать с ОАО РЖД соглашение о строительстве в будущем году уже 10 станций такого уровня. Но для этого потребуется масштабная работа с обеих сторон. В свою очередь глава РЖД добавил, что каждый новый транспортный объект в Москве уникален: "На всех из них применяются уже новые технические решения, которых на предыдущих, может быть, где-то не было. На следующий год планы еще более амбициозные".

На месте старой станции "Матвеевская" уже построен современный городской вокзал. С тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями, благодаря которым в нем тепло зимой. Две новые платформы станции под навесами защищают пассажиров от дождя и снега. Рядом со станцией расположены остановки 10 маршрутов наземного общественного транспорта. Пользуются этой станцией свыше 50 тысяч человек, проживающих от нее в радиусе 1,2 километра от нее. В ближайшие годы пассажиропоток станции здесь увеличится с нынешних 2,1 тысячи до 5,2 тысячи человек в день.

В настоящее время продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода, который от станции будет продлен до проспекта Генерала Дорохова. Эти работы планируется завершить в середине 2022 года.

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