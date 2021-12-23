Тульские власти временно отменили QR-коды для общепита

Глава Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, отменяющий часть ранее введенных ограничений.

В частности, не требуется для предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, результат ПЦР-теста либо их бумажные аналоги для посещения заведений общественного питания, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов.

- Для общепита отмена QR-кодов действует до 9 января, - уточнили в правительстве Тульской области.

При этом для посещения спортивных соревнований предъявлять код, справку или сертификат придется.