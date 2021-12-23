В этом году первых учеников приняла одна из самых больших школ столицы

В столице каждый год возводятся новые объекты системы образования. Самый интересный из них - школа N 158 в Левобережном районе, которая отличается от всех, построенных до сих пор. Чем она необычна и нравится ли в ней учить и учиться, выяснил корреспондент "РГ".

Ранее по адресу Валдайский проезд, 14, была пятиэтажная школа, возведенная по типовому проекту еще в 40-х годах прошлого века. За прошедшее время здание сильно обветшало, да и изменились стандарты образования: никому не нужны одинаковые типовые классы, узкие коридоры и тесные рекреации. Поэтому столичные власти решили построить на месте старой школы новое здание по индивидуальному проекту. Строить ее начали в рамках Адресной инвестиционной программы в 2018 году, а закончили летом этого года.

Общая площадь построенного сооружения составила 33,3 тысячи квадратных метров и занимает целый квартал! Ее необычный дизайн в виде причудливо собранных кубиков стал настоящим украшением района. А основное цветовое решение - черно-бело-синее. Обучаются в школе с 1-го по 11-й класс почти 1,9 тысячи ребят. Одним словом, 1 сентября здесь сел за парты целый небольшой город, а не школа в привычном понимании! А чтобы в этом городе старшие и младшие школьники чувствовали себя комфортно, сооружение разделено на блоки, и у каждого свой вход. На первом этаже расположены столовые и кафе, спортивные залы - есть даже зал альтернативных занятий спортом для маломобильных учеников. При каждом зале раздевалки и душевые. Выше расположен актовый зал со сценой и артистическими гримерками, трансформируемый конференц-зал со своей сценой. В школе оборудована и просторная библиотека с читальным залом, методическим кабинетом и книгохранилищем.

А на последнем этаже организована "Умная школа" - образовательное пространство для развития талантов учащихся. Сюда спешат на уроки те, кто обучается в профильных классах или хочет попробовать себя в какой-то специальности. Для них работают инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандартам WorldSkills кабинеты технологии. Есть свой просторный и удобный IT-полигон с зоной робототехники, принтерами для 3D моделирования и многое другое. Для ребят, увлекающихся химией и биологией, есть научно-исследовательская химико-биологическая лаборатория, кабинеты для проведения опытов и научный театр "Меркурий". Все это помогает школьникам получить практические навыки по предметам естественно-научного и технологического профилей, определиться с выбором будущей профессии. Чтобы старшеклассники привыкали к будущей вузовской атмосфере, здесь обустроили поточные лекционные аудитории и пространство open space с местами для чтения. Для ребят, увлеченных творчеством, есть кинофотолаборатория, вокальная студия, комнаты настольных игр. Но самое главное - это необычные классы, в которых проходит основное обучение детей. Классные пространства имеют раздвижные перегородки, что позволяет делать большие залы камерными - и наоборот.

Как рассказывает директор школы Зоя Чернышева, за строительством новой школы наблюдали не только будущие ученики, но и учителя, которые на время ремонта работали в других корпусах образовательного учреждения. Но никто из них не предполагал, какие возможности появятся в новом здании. "Это возможности в первую очередь для наших семей, - отметила она. - Возможность, когда каждый ребенок - житель московского района - приходит учиться в школу, которая имеет уникальную образовательную среду. С ребятами работают педагоги, которые каждый день бегут на работу! Они хотят работать, хотят развиваться вместе со своими учениками".

"Наша новая школа - это большой новый полигон с огромными перспективами, - поделилась одна из мам, Татьяна Гусарова. - Раньше со школами в районе была проблема, их не хватало. Сейчас одно здание все компенсировало. Очень рада, что ребенок попал в эту суперсовременную школу".

А восьмиклассник Коля Морозов рассказывает: школа настолько большая, что внутри есть указатели, чтобы не заблудиться, а на улице - пешеходные дорожки, чтобы не мешать тем, кто катается по двору на велосипедах. "В первую неделю было сложно привыкнуть, сейчас уже проще, школа стала родным домом", - говорит он. А десятиклассник Тимур Орлов добавил: никогда не думал, что будет учиться в классе под буквой "Х". "В школе учатся с 1-го по 11-й классы, но нет ощущения тесноты, всем хватает места", - говорит он. С ним согласна и преподаватель начальных классов Наталья Васильева. По ее словам, в классах все необходимое оборудование под рукой: проекторы, электронные доски. "А если нужно объединиться с параллельным классом, искать свободный кабинет не нужно, можно одним нажатием кнопки объединить помещения", - уточнила она.

Нравится ребятам и уютный школьный двор. Здесь для начальной школы есть игровые площадки, для ребят постарше - физкультурно-спортивные, а для уличных представлений - свой амфитеатр.

"Эта школа - проект образовательного учреждения нового типа, - подчеркнул при открытии новой школы руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Он опережает существующие стандартные проектные решения своей функциональной, объемно-планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением, способствует появлению, развитию и реализации новых функциональных требований к образовательному процессу, является перспективным проектом школьных зданий и не только учитывает новые образовательные стандарты, но и развивает их".