В этом году в Москве открыли 12 новых станций подземки

Москвичей в последние годы трудно удивить открытием новых станций метро - это происходит регулярно, причем зачастую вводятся даже не отдельные станции, а целые участки и линии.

Но подходящий к концу год все же стал для пассажиров подземки особенным - на схемах в вагонах поездов прибавилось сразу 12 новых названий. Причем все эти станции выстроились в ряд на Большой кольцевой линии, протянувшись от "Хорошевской" до "Каховской" на 25 километров! Корреспондент "РГ" проехал по новым станциям и узнал, когда замкнется новое метрокольцо.

Метро выбивает пробки

Напомним, первый запуск новых станций в этом году случился 1 апреля - открылись "Народное Ополчение" и "Мневники", ставшие следующими платформами БКЛ после "Хорошевской". Обе новые станции расположились в столичном районе Хорошево-Мневники и сделали жизнь его жителей гораздо проще - они теперь экономят по 30-40 минут на каждой поездке. Некоторые берегут еще больше времени, поскольку раньше подземки в этом районе не было вовсе и горожанам приходилось добираться до ближайших станций наземным транспортом, стоя в пробках. Пользуются двумя новыми станциями более 40 тысяч пассажиров в сутки. В перспективе общий пассажиропоток увеличится до 95 тысяч человек ежедневно, прогнозируют в столичной мэрии.

Благодаря открытию двух этих станций снизилась нагрузка на другие платформы подземки, расположенные рядом, - это "Полежаевская", "Октябрьское Поле" и "Щукинская", а также "Хорошево" МЦК. Раньше жителям Хорошево-Мневников приходилось пользоваться наземным транспортом, который в часы пик был перегружен. Нагрузка на прилегающие дороги тоже снизилась - многие сейчас предпочитают метро не только автобусам, но и личным автомобилям.

Интересно, что вокруг названия одной из станций развернулся настоящий спор - было даже запущено голосование, по итогам которого победил вариант "Народное Ополчение". "По выбору названия станции "Мневники" никаких вопросов не было, - рассказал мэр столицы Сергей Собянин. - Зато по "Карамышевской" были серьезные дискуссии. Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию "Народное Ополчение" с учетом того, что, во-первых, недалеко находится улица Народного Ополчения, во-вторых, в этом году мы празднуем 80-летие Народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт. Это 16 дивизий, и практически никто из этих людей не вернулся домой. Так что москвичи, проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но и самое главное - в честь тысяч и тысяч москвичей, которые ушли на фронт и защищали столицу".

Новые станции - это не только транспортные объекты, но и своего рода музеи под землей

Художественное оформление станции посвящено народным ополчениям 1612, 1812 и 1941 годов. В вестибюлях и на путевых стенах можно увидеть тематические рисунки, выполненные с помощью технологии ультрафиолетовой печати. Одно из оригинальных интерьерных решений - обилие в отделке металла, от алюминия до нержавеющей стали. Металлические детали эффектно контрастируют с гранитом.

Станция "Мневники" тоже привлекательна своим интерьером - его отбирали на открытом конкурсе, победителем которого стало Архитектурное бюро Тимура Башкаева.

Ярко-красные колонны здесь контрастируют с материалами, имитирующими бетонные поверхности трех основных цветов: светло-серого, серого и темно-серого. Словом, новые станции - это не только транспортные объекты, но и своего рода музеи под землей - не случайно москвичи регулярно выкладывают в соцсетях фото с обликом нового метро.

"Москва" под Москвой

Но, конечно, главное открытие в метро не только в этом году, но и за всю современную историю столицы, случилось совсем недавно - 7 декабря. В этот день поезда пошли по участку БКЛ длиной более 20 километров, состоящему из десяти станций! По видеосвязи за запуском наблюдал президент Владимир Путин. "Новые станции Большой кольцевой линии, безусловно, заметно улучшат транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге Москвы. Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными, разгрузятся радиальные линии подземки, во многом изменится - без преувеличения можно сказать - весь ритм жизни города", - подчеркнул президент.

С начала 2021 года строители ввели в эксплуатацию 24,8 километра линий и 12 станций метро

Он отметил, что теперь в метро столицы работают 22 станции БКЛ - это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей. "Гигантская по своим масштабам работа. А после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии, - а это 70 километров пути - она будет претендовать на то, чтобы превратиться в самое длинное метрокольцо в мире. Реализацией такого масштабного, крайне востребованного проекта москвичи по праву могут гордиться", - считает президент.

Новый открытый участок протянулся от "Мневников" до "Каховской". Благодаря ему метро стало ближе для 1,4 миллиона москвичей, а в пешей доступности новые станции получили 450 тысяч горожан. На этих 20 километрах не обошлось без оригинальных инженерных решений. Участок от "Мневников" до "Давыдково", например, выполнен в двухпутном исполнении. Здесь тоннели параллельно копали не два тоннелепроходческих щита, а один, диаметром десять метров. В этом большом тоннеле поезда идут рядом, по соседним путям, как электрички за городом.

За счет этого необычными получились не только тоннели, но и станции. Они не островные, с платформой посередине и путями по бокам, а береговые, где в центре - пути, а по бокам - платформы. Для пассажиров это особо ничего не меняет. Разве что если случайно пропустить свою станцию, то на следующей просто так не перейдешь платформу - придется подняться по переходу. А еще внешний вид таких станций необычный, к тому же его тоже постарались обыграть архитекторы. Например, проект "Терехово" придумала компания Buromoscow - с ним она выиграла архитектурный конкурс. Изюминкой оформления станции стали бетон, на который с помощью технологии цифровой печати нанесены рисунки, и подвешенные светильники в форме колец.

А у "Давыдково" стены украшают художественные барельефы из белого архитектурного бетона, изображающие спасателей, выполняющих разные задачи. Эта станция - своеобразная дань признательности российским спасателям.

Но помимо стилистических достоинств у нового участка БКЛ масса и других преимуществ. Прежде всего метро теперь появилось там, где раньше его не было вовсе. Где-то это сделано на перспективу - например, станция "Терехово" появилась на месте бывшей деревни в составе Москвы, там сейчас идет активное строительство. И к новоселью у людей уже будет в пешей доступности подземка.

А станция "Давыдково" востребована уже сейчас. Она окружена жилой застройкой, жителям которой раньше приходилось либо идти полчаса, либо ехать на автобусе до станции "Кунцевская", либо пользоваться автомобилем. Теперь же у них под боком новая станция, которая позволяет быстро добраться практически в любую точку города. Принцип БКЛ заключается в том, что эта кольцевая ветка имеет пересадки с большинством других линий метро, а также с МЦК и МЦД. Так что с нее всегда можно быстро и комфортно пересесть на другой транспорт.

Путь для сотен тысяч москвичей благодаря новым станциям сократился на десятки минут, а зачастую ежедневная экономия превышает час. Например, от "Проспекта Вернадского" до "Мякинина", где расположен концертный зал "Крокус Сити Холл", теперь можно доехать за 31 минуту вместо 56. А от "Ясенева" до "Нагорной", к горнолыжному комплексу "Кант", - за 27 минут вместо 40. От "Говорова" до "Теплого Стана" путь и вовсе стал более чем вдвое короче - 30 минут вместо часа с лишним.

Отдельного упоминания заслуживает и подвижной состав, курсирующий по БКЛ. Это новейшие поезда "Москва-2020" - самые современные в столичной подземке, и БКЛ обслуживают только они. "Их здесь больше 40, - уточнил мэр столицы Сергей Собянин. - Основные отличия от прежних моделей: по две системы обеззараживания воздуха в каждом вагоне, шире двери, ниже уровень шума, больше USB-зарядок".

В полную силу БКЛ раскроется уже совсем скоро - замкнуть кольцо планируется в следующем году, а поезда по полному кругу поедут в 2023-м. Сейчас запущено уже 70 процентов Большой кольцевой - остается ввести девять станций, над возведением которых метростроители трудятся каждый день.

"С начала 2021 года строители ввели в эксплуатацию 24,8 километра линий и 12 станций метро с учетом реконструкции "Каховской", - сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. - В 2022 году специалисты планируют достроить станции "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", а также завершить реконструкцию станций "Каширская" и "Варшавская", которые войдут в состав БКЛ".