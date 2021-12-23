В Коммунарке возведены новые корпуса

На территории медцентра в Коммунарке, где сейчас лечат ковидных больных, завершено строительство амбулаторно-поликлинического корпуса площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. По соседству возводятся еще два современных здания - перинатальный центр и детский корпус.

Медкомплекс в Коммунарке не имеет аналогов не только в столице, но и во всей стране. Фото: Александр Корольков

Масштабный медицинский комплекс в Коммунарке строится с начала 2017 года. В декабре 2019 года строители закончили первую очередь из четырех корпусов: палатный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патолого-анатомический. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая возводится с нуля в чистом поле.

Правда, пока что она не может полноценно обслуживать население, поскольку из-за распространения коронавируса палатный корпус в прошлом году пришлось перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19. Таким образом, больница в Коммунарке стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, строительство второй очереди продолжается. Уже возведены подстанция скорой помощи и детский инфекционный корпус.

Достроена и вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов из новой Москвы и других районов города. Сейчас строится детский корпус на 180 коек, в котором запланированы приемное, педиатрическое и нейротравматологическое отделения, а также отделения общей хирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, несколько диагностических отделений разного профиля, отделения патологии и реанимации новорожденных. В корпусе также обустроят операционный блок и дневной стационар.

Больница в Коммунарке стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России. Строительство второй очереди продолжается

Перинатальный центр будет рассчитан на 130 коек. Он, по оценкам строителей, готов примерно на 90 процентов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строящийся центр станет первым акушерским стационаром в Новой Москве. "Корпус возводится по индивидуальному проекту и с учетом всех современных технологий", - добавил Бочкарев.

Фото: Александр Корольков

В 2023 году на территории медкомплекса появится еще один корпус - лучевой терапии. "Его значение трудно переоценить для всей онкологической службы Москвы. Корпус будет оборудован для проведения 3D и 4D лучевой терапии, что обеспечит точечное воздействие на злокачественную опухоль, не затрагивая соседних здоровых клеток, - рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. - Предусмотрена в корпусе и лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией - ОФЭКТ), благодаря чему будет возможна диагностика онкологических заболеваний на самых ранних стадиях".

Фото: Александр Корольков

Недавно закончилось строительство семиэтажного амбулаторно-поликлинического корпуса с одним подземным этажом. Общая площадь здания - более восьми тысяч квадратных метров. Уже известно, что здесь "пропишутся" консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар различного профиля (терапия, хирургия, онкология), больничный медархив (единый на весь комплекс), отделение амбулаторного гемодиализа (на 16 процедурных мест), а также административно-хозяйственные помещения.

Фото: Александр Корольков

Здание возведено по индивидуальному проекту. По словам строителей, за счет наклонного остекления корпус похож на нос большого корабля. Во многих помещениях панорамные окна, а кабинеты и холлы оформлены в светлых тонах. Все приспособлено для пациентов с ограниченными возможностями здоровья - имеются пандусы, лифты, звуковая навигация и шрифт Брайля, "заниженные" стойки регистрации.

В 2023 году на территории медкомплекса появится еще один корпус - лучевой терапии

В корпус уже завезено современное медицинское оборудование. Оно установлено и проверено. Сейчас медики учатся работать с ним.

Всего здесь предусмотрено более пяти тысяч единиц медтехники и мебели. Как рассказал "РГ" Андрей Пинтус, руководитель проектов казенного предприятия "Управление гражданского строительства", подведомственного департаменту строительства, здание оснащено новейшими инженерными системами, охранной и пожарной сигнализациями, системой кондиционирования воздуха. Все системы корпуса, по его словам, управляются с диспетчерского пункта. То есть сотрудники видят все параметры и показатели, скажем, по той же вентиляции или инженерным коммуникациям. Рядом со зданием установлен отдельный генератор. Если вдруг все обесточится, он своевременно придет на помощь.

Строительство новых корпусов в медицинском комплексе продолжится и в следующем году. Фото: Александр Корольков

Тем временем

В этом году в Москве завершено строительство шести объектов медицины. Это детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Нагатинском Затоне, инфекционный корпус на 100 коек для больницы в Коммунарке, учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского, подстанции скорой медицинской помощи в районе Даниловский и городе Московский, терапевтический корпус в медкластере в Сколково. До конца года планируется завершить строительство трех объектов, в том числе родильный дом на 130 коек и амбулаторный корпус для больницы в Коммунарке, медицинский корпус для ГКБ им. А. К. Ерамишанцева.

В 2022 году планируется завершить строительство 25 объектов здравоохранения общей площадью порядка 457 тысяч квадратных метров - 16 поликлиник на 8560 посещений в смену, 7 больничных корпусов на 1271 койку, подстанции скорой медицинской помощи, многофункциональный медицинский центр на территории Международного медицинского кластера в Сколково. Кроме этого, в кластере собираются приступить к возведению трех объектов общей площадью 56,71 тысячи квадратных метров: реабилитационного комплекса широкого профиля, Центра ядерной медицины, университетского госпиталя.