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23.12.2021 18:45
Рубрика: Происшествия

В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом

Текст: Сергей Бабкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На северо-западе Москвы автобус попал в крупное ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

В аварии на ТТК пострадали 20 машин, два человека получили травмы

По данным агентства, около дома №80 на улице Свободы автобус столкнулся с Toyota Land Cruiser. Причины аварии устанавливаются.

Травмы получили четыре человека, двоим из них потребовалась госпитализация. На месте происшествия работают оперативные службы.

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