В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом

На северо-западе Москвы автобус попал в крупное ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным агентства, около дома №80 на улице Свободы автобус столкнулся с Toyota Land Cruiser. Причины аварии устанавливаются.

Травмы получили четыре человека, двоим из них потребовалась госпитализация. На месте происшествия работают оперативные службы.