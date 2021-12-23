В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом

Фото: РИА Новости
На северо-западе Москвы автобус попал в крупное ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным агентства, около дома №80 на улице Свободы автобус столкнулся с Toyota Land Cruiser. Причины аварии устанавливаются.
Травмы получили четыре человека, двоим из них потребовалась госпитализация. На месте происшествия работают оперативные службы.
В Москве произошло крупное ДТП на улице Свободы. Там столкнулись пассажирская газель и внедорожник.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 23, 2021
По нашим данным, пострадали 8 человек, их госпитализировали. Еще четверых осматривают медики. pic.twitter.com/9j7wHhf7d4