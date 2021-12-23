В Москве меняется стоимость проезда в общественном транспорте и парковок

С пятницы, 24 декабря, в Москве изменятся тарифы на платную парковку. А уже со 2 января по новым ценам будут продавать билеты на транспорт. Час стоянки на самых загруженных улицах подорожает с 380 до 450 рублей в час.

Проезд вырастет в цене не так ощутимо: одна поездка в среднем станет дороже всего на рубль. Но все равно заметно для тех, кто ездит каждый день. Можно ли хоть как-то сэкономить?

В пресс-службе департамента транспорта заявляют, что цены на парковку меняют для блага самих автомобилистов. Ведь в центре даже на улицах с максимальным тарифом 380 рублей в час "карманы" заняты на 95-100 процентов даже ночью. Бывает так, что местные жители - не мажоры, приезжающие покрасоваться, а обычные москвичи, чьи поколения десятилетиями здесь живут, - просто не имеют возможности встать около дома. Их законные места занимают те, для кого 380 рублей в час не деньги. Точно так же не могут найти места жители спальных районов, которые приезжают в центр погулять. "Если какие-то парковки полностью загружены, то это значительно ухудшает ситуацию в районе, - считает доцент кафедры современной социологии социологического факультета МГУ Инна Вершинина. - Автомобилистам приходится тратить время, делать по несколько кругов в поисках места. Растет перепробег, что негативно сказывается на расходе бензина для автомобилиста и на экологии города".

Аналитики нашли 53 улицы, где повышение тарифов должно помочь освободить хотя бы 10-15 процентов мест. Например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Рождественском бульваре, Театральной площади будет установлен новый максимальный тариф: с 8.00 до 21.00 - 450 руб./час, с 21.00 до 8.00 - 200 руб./час (включая воскресенье).

"Это необходимая мера, так как текущая стоимость уже не позволяет сохранить на парковках хотя бы несколько свободных мест, - комментируют в транспортном комплексе. - В поисках свободного места водители создают дополнительный трафик, вместе с чем растут перепробеги транспорта и интенсивность движения, а те, кто не смог найти место, паркуются с нарушениями".

В то же время есть и такие улицы, которые тоже подпадают под дорогой тариф, но автомобилистов не привлекают - они просто уезжают подальше в поисках более дешевых мест. И сейчас парковки на Николоямской улице, в Подколокольном, Ружейном переулках, в районе Миусской площади пустуют. Поэтому с 24 декабря там введут дифференцированный тариф: 50 рублей за первые 30 минут, далее - по 150 рублей в час. В воскресенье можно будет парковаться бесплатно.

Несмотря на сложную ситуацию с парковками, власти города по-прежнему делают их бесплатными для пользователей каршеринга. Точнее говоря, стоимость включена в тариф. Операторы шеринга пользуются скидками на парковочные абонементы. Стоимость этого разрешения для каршеринговых компаний в 2022 году станет выше на 9%. При этом льгота для них сохранится, потому что каршеринг позволяет более эффективно использовать городское пространство. Каждым таким автомобилем в сутки пользуются в среднем семь человек, поэтому они чаще, чем личные машины, освобождают парковочные места.

По просьбам москвичей в городе станет больше парковок только для жителей - на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. По словам заммэра Максима Ликсутова, в этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза. До конца года этот показатель достигнет 1,5 тысячи мест.

Как считают в департаменте транспорта, именно платная парковка стала важным инструментом для регулирования дорожного движения. Безусловно, до сих пор далеко не все в восторге от лишних трат на нее. Однако положительный эффект автомобилисты тоже чувствуют. Как подчеркивают в дептрансе, за последние годы среднее время стоянки на одном парковочном месте сократилось в 6 раз, в 4,5 раза выросла оборачиваемость парковочных мест, поэтому теперь больше автомобилистов в течение дня могут ими воспользоваться. Кроме того, в два раза сократился средний срок прибытия скорой помощи и других экстренных служб на вызов. С вводом платной парковки в городе создана безопасная и благоприятная среда для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов.

Кстати, проезд на общественном транспорте станет дороже со 2 января. Представители транспортного комплекса столицы подчеркивают: это вынужденная необходимость. "В уходящем году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли - у метро на 13 процентов, у наземного транспорта - почти на 16", - объясняют в ведомстве.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

По-прежнему самым выгодным вариантом для постоянных пассажиров останется безлимит. Например, годовой абонемент в пределах Москвы будет стоить так же, как и сейчас, - 19 500 рублей. А цены на абонементы на 90 и 30 дней вырастут лишь на 5 процентов (они будут стоить соответственно 5710 и 2360 рублей). Для разовых поездок рекомендуем подключить Face Pay: при оплате лицом проезд так и будет стоить 46 рублей. Для тех, кто платит карточкой, проезд станет дороже на 5 рублей - 51 вместо нынешних 46. Одна поездка по тарифу "Кошелек" подорожает с 42 до 46 рублей. "Единый" на одну поездку будет стоить 61 рубль вместо 60, на две - 122 вместо 120.

Анонсированы и другие изменения. С 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения. Появляется возможность пользоваться картой с любого дня месяца и не терять деньги за неиспользованные дни. Это решение позволит сэкономить время и средства для миллиона человек, уточнил заммэра Максим Ликсутов.

"У нас остаются самые выгодные билеты для тех, кто учится в Москве, - комментируют в ведомстве. - Траты на проезд московских студентов ниже, чем студентов других крупных городов России. В сравнении со студентами из Санкт-Петербурга, например, они экономят до 390 руб. в месяц. Другие популярные билеты, такие как безлимитный и ТАТ на месяц, остаются гораздо выгоднее в Москве, чем, например, в Санкт-Петербурге".

Владельцы персонализированной "Тройки" смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты, пока что это возможно только на разных маршрутах.

Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней - станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами. Они будут стоить соответственно 3720 и 14 000 рублей.

Как говорят в дептрансе, за повышением стоимости проезда последует улучшение качества самих перевозок. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов.