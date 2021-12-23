В Москве мужчина облил посетителей бара бензином

На северо-востоке Москвы посетитель бара устроил скандал в заведении и облил гостей бензином.

Как сообщает портал "МВД Медиа", инцидент произошел рядом с баром в проезде Дежнева в районе Южное Медведково. После ссоры в питейном заведении один из участников конфликта ушел и вернулся с канистрой, наполненной горючей жидкостью. Злоумышленник разлил ее на посетителей и перед входом и попытался поджечь. К счастью, никто не пострадал.

Сам 48-летний пироман пытался бежать, но его задержала подоспевшая полиция. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство". Суд заключил поджигателя под стражу.