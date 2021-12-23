В Москве наградили почетными званиями медсестер и медбратьев

20 первых специалистов в столице успешно прошли все этапы добровольных оценочных процедур и получили почетный статус "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат". Свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня мы присвоили звания "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат" первым 20 специалистам. Это звание, которое подтверждает высокий профессиональный уровень, обладание очень хорошим базовым объемом знаний и необходимыми навыками. Мы действительно очень гордимся, что они работают в системе московского здравоохранения и очень хотим, чтобы так продолжалось, поэтому одновременно со статусом предполагается ежемесячная выплата в размере 7,5 тысячи рублей", - отметила вице-мэр.

Стимулирующая надбавка в размере 7500 рублей будет ежемесячно выплачиваться всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет.

Александр Голубев, старший медбрат отделения гнойной хирургии Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова, получив статуса "Московскиймедицинский брат" сказал: "Я решил принять участие, так как мне было интересно попробовать свои силы. После подачи документов, я занялся подготовкой к конкурсу. Конечно, на всех этапах пришлось поволноваться. Мне повезло быть первым, кто получил статус "Московский медицинский брат". Безусловно, он повышает престиж и моей профессии, и всего лечебного учреждения. Однако иметь такой статус не только приятно, почетно, но и очень ответственно".

Набор кандидатов на соискание почетного статуса "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат" стартовал 20 августа 2021 года. Ранее этот статус по аналогии со статусом "Московский врач" учредил мэр Москвы Сергей Собянин.

Процедура прохождения оценочных процедур предусматривала проверку теоретических знаний, демонстрацию практических навыков на симуляционном оборудовании, а также решение ситуационных задач и предоставление портфолио.

"Соответствовать стандартам столь высокого статуса, оказалось, не так уж и просто. Базового уровня подготовки было недостаточно. Нужно больше знать, больше уметь. Необходимо быстро ориентироваться в калейдоскопе различных ситуаций и решать несколько задач одновременно. Такие навыки, несомненно, пригодятся в жизни. Хочется надеяться, что и для карьеры это будет полезно", - рассказала Татьяна Козлова, медсестра Диагностического клинического центра № 1, обладательница статуса "Московская медицинская сестра".

Получить соответствующий статус при желании могут и специалисты, работающие не только в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках (в том числе - в регионах). Вне зависимости от места работы претендента прохождение оценочных процедур является бесплатным.

Проект реализуется Департаментом здравоохранения города Москвы при поддержке Правительства Москвы.

"РГ" поздравляет первых Московских медсестер и медбратьев с почетным статусом!

Список первых обладателей статуса "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат".

• Авдохина Татьяна Ивановна - медицинская сестра палатная колопроктологическогоотделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Алентеева Мария Владимировна - медицинская сестра палатная пульмонологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города Москвы"

• Ангел Галина Александровна - медицинская сестра процедурной дерматовенерологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы"

• Аргандеева Оксана Александровна - медицинская сестра процедурной отделения по использованию наркотических средств и психотропных веществ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы"

• Васильева Мария Сергеевна - старшая медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы"

• Голубев Александр Владимирович - старший медицинский брат отделения гнойной хирургии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы"

• Дворникова Ольга Александровна - старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Денисова Ольга Александровна - медицинская сестра палатная отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы"

• Карпина Оксана Михайловна - старшая медицинская сестра хирургического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Госпиталь для ветеранов войн № 1 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Козлова Татьяна Александровна - медицинская сестра участковая Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы"

• ЛаврищеваНадежда Николаевна - медицинская сестра палатная отделения реанимации и интенсивной терапии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы"

• Маликова Анна Сергеевна - медицинская сестра участковая отделения общей врачебной практики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника № 210 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Сергеенко Софья Владимировна - старшая медицинская сестра отделения терапевтической стоматологии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы"

• Смирнова Ирина Викторовна - медицинская сестра палатная отделения травматологии и ортопедии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы"

• Солдатова Татьяна Викторовна - старшая медицинская сестра психиатрического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Шарова Екатерина Борисовна - медицинская сестра палатная (постовая) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы"

• Шевченко Ольга Владимировна - медицинская сестра палатная (постовая) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы"

• Чубакова Наталья Сергеевна - медицинская сестра процедурной Консультативно-диагностического центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 51 Департамента здравоохранения города Москвы"

• Юркова Ангелина Евгеньевна - медицинская сестра палатная терапевтического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы"

• Юрьева Ирина Владимировна - старшая медицинская сестра Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы"