В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака

Нарушения в сфере использования недвижимости в Москве будет выявлять робособака.

Как сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости, робособака сможет ходить по улицам, фотографировать и снимать на видео свой маршрут. Собака ориентируется в пространстве с помощью GPS-модуля. А лидар способен оценить расстояние до зданий и их габариты. Собака может при необходимости вести онлайн-трансляции.

На основании собранных роботом материалов можно будет находить самострой и другие нарушения. Собака пройдет обучение, а в 2022 году выйдет на улицы центра Москвы.