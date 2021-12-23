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Текст:   Сергей Бабкин 
10:34 23.12.2021

В Москве нарушения в сфере недвижимости будет выявлять робособака

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Нарушения в сфере использования недвижимости в Москве будет выявлять робособака.

Как сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости, робособака сможет ходить по улицам, фотографировать и снимать на видео свой маршрут. Собака ориентируется в пространстве с помощью GPS-модуля. А лидар способен оценить расстояние до зданий и их габариты. Собака может при необходимости вести онлайн-трансляции.

На основании собранных роботом материалов можно будет находить самострой и другие нарушения. Собака пройдет обучение, а в 2022 году выйдет на улицы центра Москвы.

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