В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов разработали в столице. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Программы рассчитаны на 72 и 24 часа. На базе ГБУ "Московский исследовательский центр" создано структурное подразделение "Школа дополнительного образования-антитеррор". Повышать свою квалификацию каждый год, как ожидается, смогут до 500 специалистов.

В пресс-службе добавили, что формирование условий для подготовки таких специалистов - важная задача для города.