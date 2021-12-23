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23.12.2021 15:01

В Нововоронеже прошел турнир по киокусинкай ко Дню энергетика

На многофункциональном стадионе "Старт"* г. Нововоронежа прошел Открытый турнир по киокусинкай на призы Нововоронежской АЭС, посвященный Дню энергетика.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Спортивное мероприятие состоялось в рамках Чемпионата и Первенства Воронежской области по киокусинкай при поддержке администрации городского округа город Нововоронеж, департамента физической культуры и спорта Воронежской области, НВ АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
НВ АЭС поделилась с белорусскими коллегами опытом управления качеством

В город атомщиков приехали спортсмены из шести регионов - Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской, Смоленской, Нижегородской областей. Более 100 каратистов показали свое мастерство в разных весовых и возрастных категориях в разделах "кумите" и "ката".

"Турнир по киокусинкай стал традиционным, мы его проводим уже более 20 лет. В Нововоронеже этот вид спорта хорошо развит, он закаляет дух, укрепляет тело, развивает выносливость, ловкость, самодисциплину. У нас много мастеров спорта, спортсменов самого высокого рейтинга и класса, победителей различных престижных соревнований. Сейчас мы планируем привнести киокусинкай и на территорию других городов-спутников АЭС, и сделать турнир межрегиональным, переходящим от одного станционного города к другому", - рассказал председатель воронежской областной общественной организации "Федерация Киокусинкай Воронежской области" Сергей Акатов.

"Турнир прошел на высоком уровне. Поединки были зрелищными и захватывающими. В числе участников есть и работники атомной станции и их дети, которые понимают важность занятий спортом. Такие соревнования позволяют спортсменам обменяться опытом, получить новые навыки, повысить мастерство. Мы постарались создать все условия для проведения спортивных состязаний", - сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

*Многофункциональный стадион "Старт" построен в Нововоронеже на средства, выделенные по Соглашению между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области, подписанному в 2012 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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