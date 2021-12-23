В Смоленске за оскорбление ветерана в комментарии в соцсети задержан блогер

Дело расследует по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ. Осужденному за такое преступление грозит штраф в размере от 2 до 5 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет. Самое строгое наказание - до 5 лет лишения свободы.

В период с 16 по 17 ноября, по данным следствия, подозреваемый в одном из интернет-сообществ "распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества". Кроме того, фигурант опубликовал "сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов ВОВ".

Отмечается, что криминалисты по месту жительства подозреваемого уже провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику. С ее помощью было совершено вменённое преступление.

Фигурант задержан, в ближайшие дни суд рассмотрит ходатайство СК об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения в СИЗО.

Стоит отметить, что оперативное сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области.

Ранее в прокуратуре Смоленской области сообщили, что обнаружили оскорбительный комментарий в ходе мониторинга публикаций в одной из соцсетей. Он был оставлен под публикацией о портрете ветерана Великой Отечественной войны на фасаде школы №22 в Смоленске. Под этим постом один из местных жителей написал "высказывание, выражающее явное неуважение к памятным датам России и унижающее честь и достоинство ветерана".

"Расследование находится на контроле у прокурора области", - отметили в облпрокуратуре.

По данным смоленских СМИ, задержанным является Алексей Червяков - администратор группы "Сафоновские ведомости". Мужчина в оскорбительной форме прокомментировал пост о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы.