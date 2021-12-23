Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире

Если в программу реновации жилья в Подмосковье попадает дом, в котором есть коммуналки, их жильцы получат отдельные квартиры. Об этом говорится в законе, принятом сегодня депутатами Московской областной думы.

Также в этом законе есть пункт, гарантирующий получение новой квартиры в том же муниципалитете, где располагалось реновируемое жилье, и предоставление квартиры большей площади, если площадь комнаты в коммуналке или малогабаритных квартир меньше площади стандартной однушки в новостройке.

Напомним, по программе реновации жилья в Подмосковье планируется расселить более 600 домов, в том числе 60 аварийных. Активная стадия программы начнется в 2023 году и в первую очередь затронет Балашиху, Королев, Пушкино и Раменский округ области.